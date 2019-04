Reševalna postaja UKC Ljubljana na ceste z novim motorjem

Reševalna postaja UKC Ljubljana bo septembra dobila nov reševalni motor za potrebe nujne medicinske pomoči. Glede na to, da šest motoristov reševalcev opravi od 550 do 600 intervencij v sezoni, bi rabili najmanj osem reševalcev in primerno število motorjev. Reševalci na motorju omogočajo najhitrejšo zdravstveno oskrbo, a so hkrati najbolj ranljivi v prometu.

S 1. majem se na ceste vračajo tudi reševalci na motorju, ki sicer omogočajo najhitrejšo zdravstveno oskrbo, vendar so hkrati tudi najbolj ranljivi v času intervencije. Motoristi reševalci so si že pred začetkom dela po besedah njihovega vodje Danijela Andolška kot cilj zastavili skrajšati čas dostopa do poškodovanih in obolelih. "Če bi skrajšali ta čas za 30 odstotkov, bi dosegli veliko. Že po prvih mesecih prve sezone smo ugotovili, da smo ta čas prepolovili. V večini primerov smo z motorjem 50 odstotkov hitreje na kraju dogodka," je pojasnil Andolšek in dodal, da v sezoni, ki traja do 2. novembra, oskrbijo do 600 poškodovanih in obolelih.

FOTO: Miro Majcen

Motorist reševalec je po njegovih besedah specifičen kader, med drugim mora biti dober voznik motornega kolesa, saj vozi "vedno na meji", kajti njihova ciljna skupina so tudi bolniki, ki jih prizadene srčni zastoj. In takrat gre resnično za minute, kako hitro bodo začeli oživljati, je dejal Andolšek. 'To je zelo naporna služba, a ni samo služba, je naše poslanstvo' "Preživetje že po prvi sezoni našega dela leta 2003 se je s takratnih 11 odstotkov dvignilo na 22 odstotkov. To pomeni par življenj na sezono," je poudaril in navedel, da je v Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana trenutno aktivnih šest reševalcev motoristov na treh reševalnih motorjih. A rabili bi jih vsaj osem, idealno bi bilo deset in seveda primerno število motornih koles, da bi pokrivali dva na izmeno. Trenutno dela en reševalec, je opozoril, in izrazil upanje, da bo odsluženi motor zdržal, dokler ne dobijo novega. 'Če bi moje reševanje trajalo dlje, danes mogoče ne bi bil z vami' Matej Lednik iz Zavoda Vozim je povedal, da se je v prometni nesreči hudo poškodoval, na kraj dogodka pa so prvi prišli reševalci na motorju in mu ponudili vso potrebno pomoč. "Prej, ko pridejo do tebe, več možnosti imaš, da preživiš. Jaz sem bil na zelo tanki meji in če bi moje reševanje trajalo malo dlje časa, danes mogoče ne bi bil z vami. Zato je zelo pomemben čim krajši čas za prihod do ponesrečenca," je pojasnil Lednik, ki je zaradi prometne nesreče končal na invalidskem vozičku.

Matej Lednik iz Zavoda Vozim je spregovoril o svoji izkušnji z motoristi reševalci. FOTO: Miro Majcen