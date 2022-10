Reševalna vaja: po trčenju v predoru zagorelo vozilo, pet oseb poškodovanih

V predoru Karavanke, dva kilometra od severnega portala, se je zgodila prometna nesreča. Trčila so tri vozila, eno je obrnilo na bok, še eno pa je pristalo na strehi, pod njima pa sta bila vkleščena voznik in sopotnik. Poškodovanih je bilo skupno pet oseb. Eno vozilo pa se je vnelo in iz njega se je močno kadilo. Scenarij pri katerem je treba ukrepati hitro in odločno, zato da se prepreči še hujša katastrofa.

Takšen je bil scenarij mednarodne reševalne vaje, ki je v predoru Karavanke potekala v torek v večernih urah. V vaji so, tako kot bi v primeru resničnega dogodka, nesrečo prvi opazili v nadzornem centru. Ta je nato obvestil interventne skupine, ki so se odpravile na reševalno akcijo.

Da so lahko interventne ekipe vadile nemoteno in zato, da so poskrbeli za varnost, so seveda predor Karavanke v času vaje zaprli v obe smeri. Zaprt je bil do polnoči. Obvoz za osebna vozila je bil urejen na izvozu Hrušica in nato preko prelazov Ljubelj ali Korensko sedlo.