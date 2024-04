Reševalna vaja v predoru: kako dobro smo pripravljeni na nesreče?

"Vsaka štiri leta izvedemo tako celovito reševalno vajo v predoru, daljšem od 500 metrov, na tem odseku hitre ceste. Treba je preverjati koordiniranost enot na terenu, saj so to vendarle obsežne vaje, v katerih sodeluje ogromno enot, in je treba preveriti, kako te enote med seboj sodelujejo in se dopolnjujejo, ker je to pač ključno, če hočemo tako pravo nesrečo hitro rešiti," je po vaji povedal vodja vaje, poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.

Poudaril je še, da ob videnem lahko trdi, da so enote dobro usposobljene in dobro delujejo. "Po temeljiti analizi, ki sledi sami vaji, bomo potem tudi izvedli neke ukrepe, da se stvari v prihodnje še izboljšajo," je dodal.

Na današnji vaji je sodelovalo okoli 100 udeležencev, največ na prizorišču vaje, nekaj pa jih je bilo tudi v podpornih službah, kot so centri za obveščanje, nadzorni center Kozina in Operativno-komunikacijski center. "Tudi ekipe reševalcev se menjujejo, niso vedno enake, zato se morajo tudi mladi naučiti teh veščin," je dejal Kosmač.