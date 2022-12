Reševalna vozila za Ukrajino: 'Želimo prispevati k reševanju krhkih življenj'

V Murski Soboti je danes ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon ukrajinskemu veleposlaniku Andriju Tartanu v Sloveniji simbolno predala ključe dveh reševalnih vozil, ki jih Slovenija v sklopu humanitarne pomoči namenja napadeni državi. Zanju je namenila 210 tisoč evrov, so sporočili z zunanjega ministrstva.

"Dve reševalni vozili bosta pomagali ljudem, tretje je na poti v začetku naslednjega leta, za nedonošenčke. Pomagali bomo, dokler bo treba," je ob predaji dejala zunanja ministrica Fajonova. Obe vozili sta opremljeni v skladu z mednarodnimi standardi in bosta v Ukrajino odpeljani v naslednjih dneh.

"Največje žrtve te in vsake vojne so otroci. Doslej je v ukrajinski vojni umrlo že okoli 500 otrok, veliko je pogrešanih in z našo donacijo želimo prispevati k reševanju krhkih življenj," je tudi poudarila Fajonova.