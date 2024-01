Reševalnega vozila ni bilo, 65-letnica umrla na nevrološki kliniki

Kot opisuje potek dogodkov, je bila hospitalizirana en teden na ORL, potem pa je bila v petek konec decembra odpuščena in v ponedeljek so imeli ponovno pregled. In le dan po pregledu se je njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo – ni mogla vstati s postelje, težko je govorila - zato so nemudoma poklicali nujno medicinsko pomoč.

Petra Bilban , hči pokojne 65-letne Mire, ki je novembra zbolela za hudim vnetjem sinusov, pripoveduje: "Naše mami ni več med nami, pomenila nam je največ in to je bila za nas res velika izguba."

Kot zatrjuje Bilbanova, je jasno opisala znake, ki kažejo na kap, stanje je bilo res nujno urgentno, odziv zdravstvenega doma, nujne medicinske pomoči, pa je bil, da se obrnejo na osebnega zdravnika. Ker je bil njen osebni zdravnik odsoten, so znova poklicali na 112. Tam so jim odgovorili, da bodo namesto reševalnega vozila k njim napotili dežurno zdravnico. Tega časa, razlaga Petra Bilban, niso imeli, zato so mamo sami odnesli v avto in jo odpeljali na ljubljansko kliniko ORL, od tam pa na nevrološko kliniko.

Kot pove Bilbanova, so tam ugotovili, da je pokojna doživela več močnih kapi: "Zato so jo še isti dan, ko so jo sprejeli, dali v komo in iz te kome se ni zbudila."

Zakaj reševalnega vozila iz kranjskega zdravstvenega doma niso poslali, ni jasno, zato se je hči obrnila na direktorico doma. Nad njenim odzivom je bila razočarana: "Ker piše, da jaz kot svojec oziroma pacient ne morem naročati reševalnega vozila sama in da niso mogli vedeti, da gre za nujen primer, in jaz se sprašujem, da kako iz mojega opisa strokovnjaki, kot so oni, ne morejo vedeti, da gre tu za nujno pomoč."

Lilijana Gantar Žuga, direktorica ZD Kranj, je pojasnila: "Poslali smo zdravnika k njim, vendar niso počakali oziroma dočakali." Zaradi pritožbe družine Bilban so sicer uvedli interni strokovni nadzor. Storili bomo vse, da se kaj takega ne bi več ponovilo, je odločena Petra Bilban, ki je prepričana, da so bile pravice njene mame kršene, kar bo v prihodnjih dneh presojal tudi varuh pacientovih pravic.