Reševalni pas: Bi si upali to narediti v Nemčiji?

A kaj, če bi bile poškodbe hujše in bi o življenju odločale minute ali celo sekunde? Kot so zapisali v Zavodu Reševalni pas, je neodgovorno vedenje nekaterih voznikov onemogočilo ustvarjanje reševalnega pasu. Pri tem so objavili fotografijo udeležencev v prometu, ki so se raje zabavali kot odgovorno razvrščali.

"Zanima nas, če si to upajo na nemških avtocestah? Sramotno neupoštevanje pravil pravilnega razvrščanja in zdrave pameti," so zapisali.