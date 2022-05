Reševalni psi in vodniki iz ljubljanskih ruševin rešujejo ponesrečence

Vaja je zastavljena tako, da v kar največji meri posnema resnično situacijo, poudarek pri izvedbi vaje pa je na najdbi pogrešanih, poudarjajo v društvu. Ekipe bodo zato v času vaje, med 20. in 22. majem, morale delat 24 ur.

Scenarij vaje je rušilen potres v Ljubljani in prošnja Ljubljane mednarodni javnosti po pomoči v reševalnih ekipah. Oblikovali so sprejemni center in bazni tabor od koder ekipe odhajajo na reševalne akcije. Ekipam ni znan urnik, naloge jim posredujejo neposredno pred začetkom vsakega dela. Način dela pa je prepuščen ekipi.

Ocenjuje se delo ekipe. Število vseh skritih oseb je za vse ekipe enako, vendar ni znano v naprej. Prav tako ni znano število skritih oseb na posameznih deloviščih. Ekipe morajo same poskrbeti za svojo nastanitev in prehrano, skladno z navodili. Prav tako morajo ekipe med izvajanjem nalog postopati skladno z navodili ter imeti za opravljanje nalog svojo opremo. Prenočevanje psov in vodnikov izven baznega tabora ni dovoljeno, so glede pravil in poteka vaje zapisali na spletni strani društva.

Iskanje v ruševinah je potekalo na območju Železniškega muzeja Slovenskih železnic v Ljubljani. V ruševinah in objektih so iskali osebe. "Vodnik mora ostati zunaj območja tako dolgo, dokler pes ne nakaže in mu ocenjevalec ne dovoli vstopa v objekt. Psi ene ekipe lahko iščejo posamično ali hkrati. Območje in način dostopa do objekta določi ocenjevalec za vsako lokacijo posebej." Čas iskanja traja 20 minut.