Reševanje Agrokorja in Mercatorja: kakšna bo vloga Jankovića?

Presenečenje iz Moskve. Rusi pričakujejo, da bo pri reševanju Agrokorja in Mercatorja sodelovala tudi slovenska vlada . To je premierju Marjanu Šarcu jasno povedal ruski kolega Dimitrij Medvedjev . Rusi želijo, da Slovenija ne bi ovirala prenosa Mercatorja iz hrvaških v ruske roke. Ob tem ostaja odprto tudi vprašanje, ali je bil sočasen obisk ljubljanskega župana Zorana Jankovića v Moskvi res naključen.

Navzven naj bi bil namen slovenskega obiska Moskve precej ohlapen - krepitev gospodarskega sodelovanja. "Imamo vrsto zelo zahtevnih projektov, ki zadevajo infrastrukturo, železnice, področje visokih tehnologij," je dejal Medvedjev.

A kljub široki gospodarski delegaciji je bila včeraj podpisanih le peščica pogodb med slovenskimi in ruskimi podjetji. So pa bili očitno veliko bolj intenzivni pogovori med predsednikoma vlad. "Tudi o Mercatorju je tekla beseda," je potrdil Šarec.

Hrvati so ob reševanju nasedlega Agrokorja aprila letos ustanovili družbo Fortenova. Ta je prevzela zdrave naložbe prezadolženega trgovca, njena največja lastnica pa je ruska Sberbank. Od Hrvatov k Rusom so si odkrito želeli tudi v Mercatorju."Za Mercator bi bilo najbolje, da bi bil prenešen na Fortenovo," je aprila dejal Matej Lahkovnik. A mora prenos potrditi 55 bank upnic Mercatorja, ki so, kot je spomladi dejal minister Počivalšek, povsem na liniji z državo."Jaz mislim, da smo tu na isti strani in pričakovanja bank in države so usklajena," je izjavil Počivalšek.

Počivalšek bi ob prenosu lastništva izgubil vpliv nad trgovcem, saj bi skladno z Lex Mercatorjem izgubil člana uprave, uradno pa naj bi pred prenosom lastništva vlado zanimal le en pogoj: "Pogoj pa je, da ostanejo slovenski dobavitelji znotraj sistema,"je dejal Šarec.