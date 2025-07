'Incidenti naj se obravnavajo na podlagi dejanj, ne etnične pripadnosti'

"Ključnega pomena je, da se incidenti ne obravnavajo na podlagi etnične pripadnosti, temveč na podlagi dejanj posameznikov," je v pozivu zapisal Jožek Horvat Muc. Kot je navedel, mora biti odgovornost za incident osebna, ne kolektivna, posameznik pa mora biti obravnavan po zakonu ne glede na njegovo etnično pripadnost.

"Policija in sodstvo morata ukrepati v skladu z zakonodajo, brez predsodkov ali diskriminacije. To pomeni hitro in učinkovito ukrepanje, a tudi zagotavljanje pravic (npr. pravice do zagovornika, poštenega sojenja)," je navedel.