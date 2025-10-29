Svetli način
Slovenija

Reševanje iz bivaka pod Skuto: obtičali neprimerno opremljeni tuji planinci

Ljubljana , 29. 10. 2025 13.51 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
2

V Kamniško-Savinjskih Alpah so imeli gorski reševalci polne roke dela. V bivaku pod Skuto je zaradi snega in neprimerne opreme obtičalo več tujih planincev, ki so jih rešili s pomočjo helikopterja. V istem času so iskali izgubljenega planinca, srečali pa so še dva z neprimerno obutvijo, ki so ju spremljali v dolino.

V jutranjih urah je v bivaku zaradi snega, ledu in neprimerne opreme obtičalo pet tujih planincev. Ob posredovanju ekipe GRS Kamnik in helikopterja Slovenske vojske so bili vsi planinci nepoškodovani prepeljani v dolino, so sporočili iz GRS Kamnik. 

V večernih urah je sledil poziv o izgubljeni osebi nad bivakom. Planinca so locirali s pomočjo koordinat in se zaradi teme ter zahtevnosti terena peš odpravili ponj. Planinec je bil razmeram primerno opremljen. Ob vračanju so v bivaku naleteli še na dva tuja planinca z neprimerno obutvijo in ju pozvali, naj sestopita skupaj z njimi. Vsi trije planinci so v spremstvu reševalcev v zgodnjih jutranjih urah varno prispeli v dolino.  

reševanje skuta gorsko reševanje reševanje v gorah GRS Kamnik bivak pod Skuto
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
29. 10. 2025 14.17
+4
Škoda komentarjev. Neodgovorno ravnanje se povsod po svetu plača z kaznijo. Samo pri nas je zastonj.
ODGOVORI
4 0
borjac
29. 10. 2025 14.13
+5
Neopremljeni planinci , MORAJO PLAČATI REŠEVANJE .
ODGOVORI
5 0
