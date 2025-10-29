Reševanje iz bivaka pod Skuto: obtičali neprimerno opremljeni tuji planinci

V jutranjih urah je v bivaku zaradi snega, ledu in neprimerne opreme obtičalo pet tujih planincev. Ob posredovanju ekipe GRS Kamnik in helikopterja Slovenske vojske so bili vsi planinci nepoškodovani prepeljani v dolino, so sporočili iz GRS Kamnik.

V večernih urah je sledil poziv o izgubljeni osebi nad bivakom. Planinca so locirali s pomočjo koordinat in se zaradi teme ter zahtevnosti terena peš odpravili ponj. Planinec je bil razmeram primerno opremljen. Ob vračanju so v bivaku naleteli še na dva tuja planinca z neprimerno obutvijo in ju pozvali, naj sestopita skupaj z njimi. Vsi trije planinci so v spremstvu reševalcev v zgodnjih jutranjih urah varno prispeli v dolino.