Reševanje planinca: 'Njegov obraz je bil siv, prepričana sem bila, da smo prepozni'

V soboto se je pri Bogatinskem sedlu sprožil snežni plaz in zasul dva planinca. Zgodba bi pristala v črni kroniki, če se ne bi ravno takrat na območju nahajala skupina pohodnikov, z izkušenim gorskim reševalcem na čelu, ki so ponesrečenca še pravočasno izkopali. "Eden od njiju je bil ukleščen pod metrom snega, ko smo ga odkopali ni dihal, mislili smo, da je prepozno," dramatične trenutke opisuje planinka, ki je pomagala pri reševanju.

Skupina turnih smučarjev se je v soboto dopoldan odpravila na Bogatinsko sedlo. Med njimi je bila Katja Klepec, ki se je na dobrih 1900 metrih nadmorske višine ustavila, da bi si oddahnila. V daljavi je opazovala dva pohodnika, ki sta se vzpenjala po zasneženem pobočju. "V nekem momentu se je cel hrib razpokal, slišati je bilo zamolklo grmenje in hrib je sam odnesel dol. Z obema človekoma," pripoveduje. Enega od njiju je plaz zasul le do pazduh in se je iz snežne pasti sčasoma uspel izkopati sam. Njegov kolega ni imel te sreče. Dober meter pod snegom so mu bile štete minute. Nihče si ne upa predstavljati kaj bi se zgodilo, če skupine pohodnikov ne bi vodil Primož Štamcar, izkušen gorski reševalec iz Tržiča. Zakopanega pohodnika je skorajda na slepo začel iskati s sondo.

Primož Štamcar iz gorniške šole Chera Hiking je njegovega prijatelja vprašal, če mata žolno, a je nista imela. "Relativno hitro, nek 25., 30. vbod s sondo sem začutil, da nekaj je v snegu, da sm nekaj zadel. Temu je sledilo odkopavanje z lopatami," pravi. Klepčeva, ki je pomagala pri reševanju je povedala, da so najprej izkopali eno palico, nato drugo, njega pa še kar niso našli. "Pljuča ven vržeš, vse te že boli, peče. V bistvu ne razmišljaš, samo koplješ," je povedala. Odkar je nesrečnika pokopalo, je minilo skoraj 12 minut, nato pa se je skupini končno nasmehnila sreča. Sprva so se uspeli dokopati le do njegovega obraza. "Mislim, da ni dihal. Njegov obraz je bil čisto siv, sivo moder. Oči je imel zaprte, tako da sem bila takrat prepričana, da smo bili prepozni," se spominja. "Prvi pogled na obraz, ustnice žal ni bil zelo spodbuden," je dodal Štamcar. "Primož spet ni obupal. Začel se je dreti nanj, malo ga je stresel in v tistem trenutku je odprl oči. Bilo je res kot iz filma," pravi Klepčeva. Ponesrečenega so po svojih najboljših močeh oskrbeli in poklicali pomoč, a nad Bogatinsko sedlo so se takrat zgrnili oblaki. Kar dva vojaška helikopterja sta krožila okoli kraja nesreče, a zaradi slabe vidljivosti nista mogla pristati. "Če bi čakali to pomoč, smo prepričani, da bi bilo zanju prepozno. Pri plazu je bistvena pomoč tistih bližnjih in ta dva pohodnika sta imela izjemno srečo," je povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije. Ne le, da se je eden od ponesrečenih za las izognil smrti, z gore, ki bi kmalu terjala njegovo življenje se je, v spremstvu reševalcev, vrnil peš. "Mi pa smo tudi hvaležni. Jaz in cela moja ekipa, da smo lahko pomagali. Da nam je usoda dala to možnost, da smo bili tam," je še dejal Štamcar.