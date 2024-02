'Namesto budilke zazvonili pozivniki', helikopter dvakrat po poškodovane planince

Za gorskimi reševalci je pestra sobota. "Namesto jutranje budilke so ponoči zazvonili pozivniki na telefonih," so zapisali reševalci iz Tržiča, ki so reševali pohodnika, ki se je poškodoval pri sestopu z Dobrče v občini Tržič. Mirno ni bilo niti v Kranjski Gori in Bohinju.

V soboto ob 1.34 se je pri sestopu z Dobrče v občini Tržič poškodoval pohodnik. Gorski reševalci GRS Tržič so poškodovanega oskrbeli, prenesli do ceste in predali reševalcem nujne medicinske pomoči Tržič v nadaljnjo oskrbo, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Malo po 12. uri so bili aktivirani reševalci GRS Kranjska Gora, saj si je planinec pri sestopu z Male Mojstrovke poškodoval nogo. S pomočjo združene ekipe HNMP - GRZS Brnik in posadke helikopterja Slovenske vojske so ga oskrbeli na kraju dogodka in ga nato prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

