Reševanje s helikopterjem: vsaka ura poleta stane več kot 3200 evrov

Lepo in stabilno vreme vabi tudi v gore, po oceni Planinske zveze jih poleti obišče kar 1,3 milijona obiskovalcev, tako domačih kot tujih. Med njimi je tudi veliko takih, ki se ne zavedajo, da je slovenski alpski svet zahteven in se vanj odpravljajo brez zadostnega predznanja, brez ustrezne priprave na turo in z neprimerno opremo. Ne hodite v gore samo zaradi všečkov na družbenih omrežjih, opozarjajo v gorski reševalni službi, ki je samo v letošnjem letu opravila že 170 helikopterskih intervencij. Kje se torej v gorah konča solidarnost in začne osebna odgovornost?

32 iskalnih in 365 reševalnih akcij gorske službe samo v letošnjem letu. S helikopterjem so reševalci poleteli v povprečju skoraj vsak dan. Vsaka ura poleta pa davkoplačevalce stane več kot 3.200 evrov. "Kljub lanskoletnemu rahlemu zatišju se število nesreč vsako leto povečuje in v zadnjih petih letih se je število povečalo za 28 odstotkov," pojasnjuje gorski reševalec in zdravnik Luka Camlek. Ko sonce pregreje mestni beton, se ljudje res radi umaknemo v gore in te vabijo vse, mlado in staro. Oddih v naravi, ki pa je samo letos 27 planincev stal življenja. Torej: ali res vemo, kam se odpravljamo? "Priprave se začnejo v glavi, ne v mišicah. Pomembna, ključna za začetek dobrih priprav, je ustrezna motivacija, načeloma naj to ne bi bili všečki na družbenih omrežjih," opozarja še en gorski reševalec in zdravnik Iztok Tomazin.

Naj razlog za obisk gora ne bodo všečki na družbenih omrežjih, opozarjajo reševalci. FOTO: Bobo icon-expand

1,3 milijona pohodnikov vsako poletje pomeni vse več intervencij. Samo do včeraj so gorski reševalci opravili kar 410 intervencij, skoraj polovico več kot v enakem obdobju lani. Od tega je na pomoč 170-krat poletel helikopter, največkrat domačim obiskovalcem gora, v 44 odstotkih tujcem. In najpogostejši vzrok poškodbe? Zdrs.

Večkrat rešujejo nepoškodovane kot poškodovane

Presenetljivo - med tistimi, ki so jih reševali, pa je največ takšnih, ki niso bili poškodovani - do danes je takšnih že 179 primerov. "Zakaj nepoškodovanih? Ker bodisi niso zmogli poti bodisi so bili prestrašeni, se pravi neka psihofizična nepripravljenost, ali pa so zašli zaradi nepoznavanja terena," pojasnjuje Camlek. V gorah so lahko burne tudi spremembe vremena. Lahko pride do podhladitev tudi v poletnem času, ko so temperature nad 25 in 30 stopinj, zato so izjemno pomembna topla oblačila in nahrbtnik. In tudi da "nekoga, ki nam je blizu, obvestimo, kam smo se odpravili, in zaželeno je, da tega ne počnemo sami. Ker če se nam karkoli zgodi, izgubimo zavest, smo hudo poškodovani, ni nikogar, ki bi lahko poklical pomoč," svetuje Camlek.

Večkrat rešujejo nepoškodovane planince, ki pa so utrujeni, prestrašeni ali izgubljeni. FOTO: Bobo icon-expand