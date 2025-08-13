Svetli način
Slovenija

Reševanje s helikopterjem: vsaka ura poleta stane več kot 3200 evrov

Ljubljana, 13. 08. 2025 19.56 | Posodobljeno pred 9 minutami

Leja Hrovat
Lepo in stabilno vreme vabi tudi v gore, po oceni Planinske zveze jih poleti obišče kar 1,3 milijona obiskovalcev, tako domačih kot tujih. Med njimi je tudi veliko takih, ki se ne zavedajo, da je slovenski alpski svet zahteven in se vanj odpravljajo brez zadostnega predznanja, brez ustrezne priprave na turo in z neprimerno opremo. Ne hodite v gore samo zaradi všečkov na družbenih omrežjih, opozarjajo v gorski reševalni službi, ki je samo v letošnjem letu opravila že 170 helikopterskih intervencij. Kje se torej v gorah konča solidarnost in začne osebna odgovornost?

32 iskalnih in 365 reševalnih akcij gorske službe samo v letošnjem letu. S helikopterjem so reševalci poleteli v povprečju skoraj vsak dan. Vsaka ura poleta pa davkoplačevalce stane več kot 3.200 evrov. "Kljub lanskoletnemu rahlemu zatišju se število nesreč vsako leto povečuje in v zadnjih petih letih se je število povečalo za 28 odstotkov," pojasnjuje gorski reševalec in zdravnik Luka Camlek.

Ko sonce pregreje mestni beton, se ljudje res radi umaknemo v gore in te vabijo vse, mlado in staro. Oddih v naravi, ki pa je samo letos 27 planincev stal življenja. Torej: ali res vemo, kam se odpravljamo? "Priprave se začnejo v glavi, ne v mišicah. Pomembna, ključna za začetek dobrih priprav, je ustrezna motivacija, načeloma naj to ne bi bili všečki na družbenih omrežjih," opozarja še en gorski reševalec in zdravnik Iztok Tomazin

Naj razlog za obisk gora ne bodo všečki na družbenih omrežjih, opozarjajo reševalci.
Naj razlog za obisk gora ne bodo všečki na družbenih omrežjih, opozarjajo reševalci. FOTO: Bobo

1,3 milijona pohodnikov vsako poletje pomeni vse več intervencij. Samo do včeraj so gorski reševalci opravili kar 410 intervencij, skoraj polovico več kot v enakem obdobju lani. Od tega je na pomoč 170-krat poletel helikopter, največkrat domačim obiskovalcem gora, v 44 odstotkih tujcem. In najpogostejši vzrok poškodbe? Zdrs.

Večkrat rešujejo nepoškodovane kot poškodovane

Presenetljivo - med tistimi, ki so jih reševali, pa je največ takšnih, ki niso bili poškodovani - do danes je takšnih že 179 primerov. "Zakaj nepoškodovanih? Ker bodisi niso zmogli poti bodisi so bili prestrašeni, se pravi neka psihofizična nepripravljenost, ali pa so zašli zaradi nepoznavanja terena," pojasnjuje Camlek. 

V gorah so lahko burne tudi spremembe vremena. Lahko pride do podhladitev tudi v poletnem času, ko so temperature nad 25 in 30 stopinj, zato so izjemno pomembna topla oblačila in nahrbtnik. In tudi da "nekoga, ki nam je blizu, obvestimo, kam smo se odpravili, in zaželeno je, da tega ne počnemo sami. Ker če se nam karkoli zgodi, izgubimo zavest, smo hudo poškodovani, ni nikogar, ki bi lahko poklical pomoč," svetuje Camlek. 

Večkrat rešujejo nepoškodovane planince, ki pa so utrujeni, prestrašeni ali izgubljeni.
Večkrat rešujejo nepoškodovane planince, ki pa so utrujeni, prestrašeni ali izgubljeni. FOTO: Bobo

Kot svetujejo gorski reševalci, se moramo dobro pozanimati o poteh, po katerih bomo hodili, raziskati, kje so koče, kjer se lahko ustavimo in okrepčamo. Preveriti moramo, kakšno je naše zdravstveno stanje in ali smo za take napore sploh pripravljeni. In dodajajo, da ne smemo pozabiti, da se na pot ne odpravimo v natikačih in imamo vedno s seboj komplet prve pomoči, čelno svetilko, mobilni telefon s polno baterijo, kapo, rokavice, hrano in pijačo.

"Ljudje hodijo nepripravljeni tudi zaradi tega, ker nimajo ustrezne motivacije, ker nimajo ustreznega odnosa do gorskega sveta, ki je izredno lep, tudi všečen, če gledamo s tega družbenega stališča, ampak hkrati zelo zahteven in zahteva res, res vsestranske priprave," opozarja Tomazin. 

Priprave pa veljajo tudi za tujino in naj ob tem spomnimo, da helikoptersko reševanje ponekod zaračunajo. V Italiji so namreč pred dvema tednoma Britancu, ki ni upošteval opozorilnih tabel za nevarnost plazov, izdali račun v višini več kot 14 tisoč evrov.

gorska reševalna služba helikoptersko reševanje planinci varnost v gorah gorske nesreče
KOMENTARJI (4)

Pikopiko
13. 08. 2025 20.11
Jaz in moja plača NOČETA biti solidarna z temi kao hribovci. neumnost naj plačujejo oz. zavarujejo. Zakaj mene levičarji silijo, da plačujem neumnosti drugih.
0 0
Anion6anion
13. 08. 2025 20.09
+1
No zdaj vsaj vemo koliko davkoplačevalci prispevamo za reševanje neodgovornih turistov
1 0
medŠihtom
13. 08. 2025 20.08
v nemčiji je ura helikopterja ki upošteva in zajema vse letalske in medicinske stndarde, pol cenej kot pri nas ta 35 let stara vojaška cargo kripa, in 1/3 cenej od teh neuporabnih zmazkov ki so jih sedaj naročili.
0 0
medŠihtom
13. 08. 2025 20.07
v nemčiji je ura helikopterja ki upošteva in zajema vse letalske in medicinske stndarde, cenej kot pri nas 35 let stara vojaška cargo kripa, in 1/3 od teh zmazkov ki so jih sedaj naročili.
0 0
