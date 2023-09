Iz goreče osnovne šole v Izoli reševali učiteljico in hišnika

Gasilce v osnovni šoli Izola, je pospremil glasen aplavz, ko so iz drugega nadstropja rešili učiteljico. Brez strahu, šlo je namreč za gasilsko vajo, ki je predvidevala, da je učiteljica ostala ujeta v goreči učilnici, medtem ko so se otroci uspešno evakuirali. Nato so iskali še hišnika, ki je ostal ujet v zgradbi. Na delu so bili tudi policisti, pripadniki civilne zaščite in reševalci, otroci pa so od zdaj zagotovo bolje usposobljeni, če bi se v šoli zares zgodilo kaj podobnega.