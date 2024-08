Zaplezani planinki tik pod vrhom ujela nevihta

V sredo so najprej posredovali na Kredarici in nato zaradi padca pohodnice na območju slapa Kozjak. Francoski pohodnici je spodrsnilo in je padla 40 metrov v globino, so sporočili iz PU Nova Gorica. Pri padcu si je poškodovala glavo in gleženj. Na kraju ji je prvo pomoč nudil pripadnik GRS, nato pa je sama iskala pomoč v ZD Tolmin, helikoptersko pomoč je odklonila.

Na območju Korošice so reševali onemoglo pohodnico, še dve prijavi za reševanje sta bili med čakanjem na umiritev vremena zaradi neviht preklicani. V enem primeru gre za prijavo zaradi strahu pred bližajočo se nevihto na Mangartu, v drugem pa za izgubljeni pohodnici med Krmo in Staničevim vrhom.

Ponovna opozorila pohodnikom

"Glede na veliko število nesreč v gorah in klicev pohodnikov, da so v brezizhodnih situacijah, znova pozivamo k odgovornosti, previdnosti in premišljenim odločitvam. Upoštevajte vreme, načrtujte turo, imejte ustrezno opremo in obutev, dodatna oblačila, dovolj vode, kondicijo, hodite vsaj v dvoje. Domače seznanite s turo, imejte napolnjen telefon in vklopljene lokacijske podatke. V poletnem času pa sledite načelu, da se v gore hodi zgodaj in da ste do popoldneva, ko se poletne nevihte rade razbesnijo, na varnem in po možnosti že v dolini. Opazujte nebo in oblake, ob bližajoči se nevihti pa se izogibajte izpostavljenim točkam in objektom, poiščite varno zavetje in počakajte, da se razmere umirijo. Če se znajdete na robu police, je dobro, da se pripnete z vrvjo."

"Ne silite v gore, sploh pa ne v alpinistične smeri, če obstaja verjetnost neviht! Če boste po nevihti mokri, nimate rezervnih oblačil ali pa vas bo strah, je to običajno zato, ker ste podcenjevali naravo in ker se na turo niste ustrezno pripravili!"



"Nihče od nas si ne želi, da se kdor koli poškoduje ali da se znajde v nevarnosti. Zato prosimo, naredite vse za svojo varnost, sprejemajte prave odločitve, bodite samokritični in zmanjšajte verjetnost, da bi se znašli v nevarnosti ali v nesreči. Ne dopustite niti najmanjše možnosti, da se vam lahko kaj zgodi."



"Pohodnike, predvsem tujce, pa pozivamo, da izkoristite pomoč licenciranih planinskih in gorskih vodnikov, ki so strokovnjaki za gore in vas bodo s svojimi znanji najbolje obvarovati pred nevarnostmi," znova opozarjajo na Policiji.