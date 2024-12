Reševanje v Kotliški grapi: Naš trud ni bil zaman, rešili smo življenje

Reševalna akcija med 22. in 26. decembrom v Kotliški grapi predstavlja eno izmed najnapornejših reševanj v slovenskih gorah, so zapisali reševalci GRS Kamnik. Reševanje jim je namreč oteževalo slabo in izredno vetrovno vreme, pomagala pa nista niti težko dostopen teren in dostop do mesta nesreče.

Pri reševanju je pomagalo pet društev, Gorske reševalne službe Kamnika, Celja, Kranja, Ljubljane in Škofje Loke. Skupno je na pomoč dvema pohodnikoma, ki sta ostala ujeta v gorah pomagalo kar 109 pogumnih reševalcev, tri posadke policijskega helikopterja in gorska enota policije. In kako se je vse skupaj sploh začelo? Petdnevno reševalno akcijo so opisali na spletni strani Društva gorske reševalne službe Kamnik. Opisali so, da so klic na pomoč prejeli v nedeljo 22. decembra okoli 18 ure. Takrat so prejeli informacijo o težji poškodbi madžarskega pohodnika, zlomil naj bi si nogo. Takoj so vedeli, da gre za reševanje na izredno zahtevnem terenu. "Klasičen transport na tem območju bi že podnevi in v lepem vremenu terjal velike napore, kjer je vsaka roka še kako dobrodošla," so zapisali in dodali, da je bila ob klicu na pomoč že trda tema, začelo pa je tudi snežiti. Prve resne težave pa so nastopile pri poskusu lociranja pohodnikov. Ena od ekip je dosegla Kamniško sedlo, ostale ekipe pa so zaradi snežnega viharja ostale v pripravljenosti v bivaku pri Pastirjih in na Jermanici. Na težave pri dostopu do ponesrečencev pa so naleteli tudi celjski gorski reševalci, ki so vzpon morali prekiniti zaradi snežnih plazov. Tu so se odločili, da je nadaljevanje akcije prenevarno. "Domov smo se vsi odpravili s težkim spoznanjem, da oba na gori čaka izredno težka preizkušnja preživetja dolge, hladne, snežene in izredno vetrovne noči. Obeti vsekakor niso bili dobri," so zapisali pri GRS Kamnik.

FOTO: GRS Kamnik

Akcijo so nadaljevali naslednji dan, v ponedeljek so naredili načrt poteka reševanja in se odpravili proti Kotliški grapi, saj so tam uspeli locirati pohodnico s katero so bili v stiku skozi celotno noč. Vreme je bilo tudi takrat preslabo, da bi lahko izvedli helikoptersko reševanje, zato so do pohodnice poskusili dostopati peš. Prvi reševalec je do nje prišel okoli 13. ure, torej po približno 19 urah po klicu na pomoč. "Neverjetno je, da je preživela tako divjo noč in bila sposobna kljub podhlajenosti in omrzlinam sama, z varovanjem z vrvjo in s pomočjo reševalcev, izplezati iz prepadne stene nad Kotliško grapo in nato sestopiti v dolino. Žal pa o njenem planinskem spremljevalcu ni bilo sledi ..." Reševalec Tadej Trobevšek, ki se je prvi spustil do planinke je dan opisal kot izredno naporen."Ves čas smo gazili pa sveže zapadlem snegu, iskali pot, napredovali tudi s pomočjo cepinov. Veter je bil na trenutke res neusmiljen, sneg povsod v zraku." "Kličemo jo. Zaslišimo njen glas. Še je živa. Vendar zaradi sten povsod okoli nas in zvoka, ki se odbija od njih, njene točne lokacije ne moremo določiti," je opisal trenutke preden so se uspeli prebiti do planinke. Ko se je s pomočjo vrvi uspel spustiti do nje jo je našel v spalki, v kateri je preživela dolgih 19 ur. "V meni je mešanica čustev, od olajšanja, da je živa, čudenju čudežu, da je preživela, zadovoljstva, da smo jo našli in da trud ni bil zaman, skrbi, v kakšnem stanju je, prisoten je tudi strah in veliko vprašanje, kako priti ven iz stene," je opisal.

FOTO: GRS Kamnik

Planinka je ob prihodu reševalcev povedala, da ne čuti stopal, sedela je namreč v snegu zavita v spalki. Reševalcem je povedala kje naj bi se nahajal njen prijatelj. "Postavi naju v težek položaj. Ker jo na tem mestu ne želiva soočiti s kruto realnostjo, ji poveva, da je naša prva naloga, da njo spravimo ven iz stene," je situacijo opisal Trobevšek. Planinka jima je zaupala, da sta s prijateljem zgrešila pot, pri plezanju po ledeni steni pa je prijatelju zdrsnilo in pri tem je padel nižje, uspel ji je povedati, da ima zlomljeno nogo, to je bil trenutek, ko sta poklicala na pomoč. Okoli polnoči je planinka pod sabo zaslišala ropot in od takrat naprej se ji njen prijatelj ni več oglašal, ne v živo, ne po telefonu, je povedala. Planinko so pred spustom v dolino dodatno oblekli in ji dali grelno blazino, ji zamenjali rokavice. "Vsem skupaj nam, kljub temu da nas čaka še zahteven spust, odleže. Naš trud ni bil zaman, rešili smo življenje," je strnil misli Trobevšek. Ko so s planinko prišli v dolino, so jo predali zdravniški ekipi. Dan pa so sicer uspešno zaključili, a z zavedanjem, da je na gori še vedno nekdo ujet, so zapisali. Naslednja dva dni so aktivno pregledovali teren. Veter jim je še vedo onemogočal varno reševanje. Iz posnetkov, ki so jih naredili s pomočjo helikopterskih poletov, so lahko le bolje predvidevali približno lokacijo pogrešanega. V četrtek 26. decembra pa so ponovno poskusili z reševanjem še drugega pohodnika, saj so jim razmere to končno dopuščale. Helikopter je sedmerico pripeljal do približne lokacije, kjer bi se lahko nahajal ponesrečeni, tam so napeljali 250 metrov vrvi, po kateri so se spustili v grapo. Iskanja so se lotili tudi s pomočjo naprave, ki zaznava elektronske naprave (plazovna žolna, avtomobilski ključi, pametna ura, telefon ...) in s pomočjo sondiranja.

FOTO: GRS Kamnik

Pogrešanega so naposled le našli, a žal brez znakov življenja. Na globini 2,3 metre pod snegom ga je našel eden od reševalcev. Z vrvno tehniko so ga odkopali in ga dvignili 50 metrov višje, kjer ga je lahko prevzel reševalec letalec iz policijskega helikopterja. Petdnevna reševalna akcija se je zaključila okoli 16. ure. Reševanje je bilo eno izmed zahtevnejših v zadnjih letih, so zapisal kamniški gorski reševalci. "Zaradi vseh okoliščin je bila reševalna intervencija tehnično in logistično izredno zahtevna. Pri akciji je aktivno sodelovala tudi služba za odnose z javnostmi Gorske reševalne zveze Slovenije. "Poleg tega je reševanje povzročilo precejšnje zanimanje medijev in javnosti, kar predstavlja dodaten stres, saj nastopanja pred kamerami reševalci praviloma nismo vajeni," so še zapisali.

