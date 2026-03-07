Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Reši ga lahko le presaditev krvotvornih matičnih celic

Radeče, 07. 03. 2026 08.52 pred 27 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Levkemija

Marko Česnik iz Radeč je sredi januarja zbolel za agresivno obliko levkemije, reši ga lahko le presaditev krvotvornih matičnih celic. Ker v svetovnem registru zanj še ni primernega darovalca, ga zdaj iščejo v lokalnem okolju. Domačini v Radečah želijo pomagati svojemu prijatelju in sokrajanu, z vpisom v slovenski register, ki je del svetovnega, pa bodo morda na koncu rešili življenje drugemu bolniku s podobno diagnozo. Tudi Marko Česnik, ki bo letos dopolnil 60 let in tudi sam že vse življenje daruje kri, si želi, da bi z akcijo pomagali čim več ljudem.

Septembra lani je bil njegov izvid še povsem normalen. "Potem, ker sem krvodajalec že celo življenje, sem se decembra odločil darovati kri in so mi tam pač obrazložili, da kri ni v redu, da ima premalo hemoglobina," je dejal Marko Česnik.

Ker se je počutil dobro, se ni pretirano obremenjeval, vseeno pa je odšel na kontrolni pregled. 13. januarja ga je poklical zdravnik, da so izvidi slabi, da mora takoj v bolnišnico. "Se še ne zaveš tega nič, pač ... Jaz v bolnišnici nisem bil nikoli in po dveh dneh, ko so mi vzeli kostni mozeg, so pač rezultati prišli, da je to levkemija, ki je kar agresivna," je povedal.

Vse možnosti zdravljenja so že izčrpali, zanj je edina rešitev presaditev krvotvornih matičnih celic. Ker v registru niso našli primernega darovalca, so v Radečah zagnali akcijo "Daj se na seznam".

"Darovalec je lahko vsaka zdrava oseba, stara med 18 in 40 let, ki si želi nekomu pomagati in mu rešiti življenje. Ta postopek vpisa je relativno preprost, to lahko naredite kar od doma preko spletne prijave," je povedal vodja registra Slovenija Donor Sendi Montanič (Zavod RS za transfuzijsko medicino).

Številni mladi iz lokalnega okolja pa so bris oddali kar na licu mesta. "Že tako sem predsednica enega dobrodelnega društva in takoj ko vidim, da lahko nekaj sama naredim, da lahko pomagam s čimerkoli, se odločim in grem," pravi Hana Kašič.

Aktivirala so se številna športna društva doma in v tujini, celo domačin Benjamin Šeško. "Tako jaz mislim, da smo se prav odločili in damo neko sporočilo. Četudi jaz ne bom dobil darovalca, ga bo pa nekdo drug," meni Česnik.

"Poglejte, zdajle je pomembno samo hitrost, obveščenost, pripadnost oziroma poskušati nagovoriti čim širši krog ljudi, ker od tega je odvisno življenje," pa meni župan Radeč Tomaž Režun.

"Namreč darovati kri je dejanje poguma in dejanje solidarnosti. Če daruješ danes, lahko nekomu jutri podaljšaš življenje," je prepričana Mirjana Jelančič.

"Daj se na seznam, mogoče boš lahko rešil eno življenje," poziva Česnik.

Pred sedmimi leti je klic, da je edina na svetu, ki lahko reši življenje, prejela domačinka Gordana Radič, ki pravi: "Vem pa samo, da sem dala enemu fantku, ki je imel 13 let in je imel Hodgkinov limfom in sem bila edina na svetu, ki sem bila primerna zanj."

Pred darovanjem darovalec prejme injekcije zdravil, ki spodbudijo sproščanje krvotvornih matičnih celic iz kostnega mozga v kri. Nato sledi neboleč postopek odvzema, ki običajno traja približno 4 do 6 ur. Darovanje je plemenito dejanje, kar ve tudi Marko, ki že vse življenje daruje kri.

"Moj mož je zlati mož, da ga občudujem, kako je močen, kako premaguje vse to, pa namesto, da bi jaz bila njemu v oporo, je velikokrat on meni, ampak ..." v solzah pove žena Marjeta Česnik in v objemu svojega moža nadaljuje: "Najina ljubezen je res tako močna in trdna in jaz vem, da bova zmogla."

vizita levkemija domačini pomoč

Zdrav nasmeh – privilegij ali nuja?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
07. 03. 2026 09.12
Na nas je,da stopimo skupaj in takšnim ljudem pomagamo. Prosim in držim pesti,da se v čim večjem številu zberejo potencijalni darovalci in se testirajo. Borcu,ki bije bitko življenja,pa pošiljam objem in pozitivne misli,da bo njegova ljubezen lahko cvetela še mnogo let!
Odgovori
+2
2 0
HUSO BOSS
07. 03. 2026 08.56
ŠE OTROKOM NE POMAGAJO BODO PA STAREJŠIM OBČANOM
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
10 frizur za srednje dolge lase, ki jih bomo nosile spomladi
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Dnevni horoskop: Vodnarji si želijo spremembe, energija levov je nalezljiva
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Ta modni kos je odlična izbira za vse ženske nad 40
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
Gledalci ste izbrali 3 najbolj priljubljene tekmovalce
vizita
Portal
10 živil, ki krepijo imunski sistem skozi vse leto
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Aloe vera: naravni ključ do obvladovanja Alzheimerjeve bolezni?
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
Kako bogataši zapuščajo Dubaj in regijo?
moskisvet
Portal
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Kaj se dogaja z obrazom slavnega igralca?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
dominvrt
Portal
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
Top recepti, ki vsebujejo najbolj priljubljeno sestavino ta hip
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551