Reši ga lahko le presaditev krvotvornih matičnih celic

Ker se je počutil dobro, se ni pretirano obremenjeval, vseeno pa je odšel na kontrolni pregled. 13. januarja ga je poklical zdravnik, da so izvidi slabi, da mora takoj v bolnišnico. "Se še ne zaveš tega nič, pač ... Jaz v bolnišnici nisem bil nikoli in po dveh dneh, ko so mi vzeli kostni mozeg, so pač rezultati prišli, da je to levkemija, ki je kar agresivna," je povedal.

Septembra lani je bil njegov izvid še povsem normalen. "Potem, ker sem krvodajalec že celo življenje, sem se decembra odločil darovati kri in so mi tam pač obrazložili, da kri ni v redu, da ima premalo hemoglobina," je dejal Marko Česnik.

Vse možnosti zdravljenja so že izčrpali, zanj je edina rešitev presaditev krvotvornih matičnih celic. Ker v registru niso našli primernega darovalca, so v Radečah zagnali akcijo "Daj se na seznam".

"Darovalec je lahko vsaka zdrava oseba, stara med 18 in 40 let, ki si želi nekomu pomagati in mu rešiti življenje. Ta postopek vpisa je relativno preprost, to lahko naredite kar od doma preko spletne prijave," je povedal vodja registra Slovenija Donor Sendi Montanič (Zavod RS za transfuzijsko medicino).

Številni mladi iz lokalnega okolja pa so bris oddali kar na licu mesta. "Že tako sem predsednica enega dobrodelnega društva in takoj ko vidim, da lahko nekaj sama naredim, da lahko pomagam s čimerkoli, se odločim in grem," pravi Hana Kašič.

Aktivirala so se številna športna društva doma in v tujini, celo domačin Benjamin Šeško. "Tako jaz mislim, da smo se prav odločili in damo neko sporočilo. Četudi jaz ne bom dobil darovalca, ga bo pa nekdo drug," meni Česnik.

"Poglejte, zdajle je pomembno samo hitrost, obveščenost, pripadnost oziroma poskušati nagovoriti čim širši krog ljudi, ker od tega je odvisno življenje," pa meni župan Radeč Tomaž Režun.

"Namreč darovati kri je dejanje poguma in dejanje solidarnosti. Če daruješ danes, lahko nekomu jutri podaljšaš življenje," je prepričana Mirjana Jelančič.

"Daj se na seznam, mogoče boš lahko rešil eno življenje," poziva Česnik.

Pred sedmimi leti je klic, da je edina na svetu, ki lahko reši življenje, prejela domačinka Gordana Radič, ki pravi: "Vem pa samo, da sem dala enemu fantku, ki je imel 13 let in je imel Hodgkinov limfom in sem bila edina na svetu, ki sem bila primerna zanj."

Pred darovanjem darovalec prejme injekcije zdravil, ki spodbudijo sproščanje krvotvornih matičnih celic iz kostnega mozga v kri. Nato sledi neboleč postopek odvzema, ki običajno traja približno 4 do 6 ur. Darovanje je plemenito dejanje, kar ve tudi Marko, ki že vse življenje daruje kri.

"Moj mož je zlati mož, da ga občudujem, kako je močen, kako premaguje vse to, pa namesto, da bi jaz bila njemu v oporo, je velikokrat on meni, ampak ..." v solzah pove žena Marjeta Česnik in v objemu svojega moža nadaljuje: "Najina ljubezen je res tako močna in trdna in jaz vem, da bova zmogla."