Rešili Belgijki, ki ju je začel odnašati tok Soče

V ponedeljek so ob 21.18 uri, so policiste na Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave Nova Gorica obvestili, da je pod kampom na območju naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid v reki Soči začelo odnašati dve državljanki Belgije, ki jima ni uspelo izplavati na obrežje.

Policisti so ugotovili, da je skupina petih belgijskih državljanov okoli 20.30 ure odšla iz kampa po stezi do reke Soče. 22-letno dekle iz omenjene skupine je nato zaplavalo ob bregu reke Soče, rečni tok pa jo je začel odnašati, zato je v reko za njo skočila druga 22-letna državljanka Belgije in jo poskušala izvleči iz vode. Rečni tok je nato obe dekleti začel odnašati po strugi reke Soče naprej. Uspelo se jima je prijeti za večjo skalo in na pomoč sta poklicali prijatelje, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Obe dekleti so nedolgo zatem iz reke rešili prisotni in ju izvlekli iz vode na obrežje reke Soče še pred prihodom gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid, reševalcev Gasilske reševalne službe Tolmin in Nujne medicinske pomoči Zdravstvnega doma Tolmin, ki so ju na kraju pregledali in ustrezno oskrbeli. Po sedanjih podatkih dekleti nista bili telesno poškodovani.