Rešili kosmatinca Bolta, ki ga je morala družina ob evakuaciji pustiti za seboj

Vas Luče je poplava močno prizadela. Še vedno so odrezani od sveta, tam ni vode, elektrike in signala. Kot smo poročali, so ceste povsem uničene in neprevozne, sprožili pa so se tudi številni plazovi.

Plaz je odnesel dve hiši, prav tako je odnesel še polovico tretje hiše, zato so se morali stanovalci iz objektov rešiti hitro in pravočasno. Družina Robnik je bila tako primorana za seboj v hiši zapustiti hišnega ljubljenčka, psa Bolta.

Po besedah družine, ki je bila pri reševanju Bolta nemočna, je ta ostal brez vode in hrane. A dan po objavi na družbenem omrežju so gorski reševalci s pomočjo helikopterja ljubljenčka rešili in ga predali lastnikom.

"Lepa zgodba ob vsem uničenju, ki ga je povzročila narava," so zapisali na Gorski reševalni zvezi Slovenije.