Rešili nosečnico, evakuirajo prebivalce, zavarovali pešpoti ...

Najlepša zgodba prihaja iz naselja Sv. Barbara v Občini Škofja Loka, kjer so se gorska reševalca GRS Škofja Loka in gasilec skupaj z združeno ekipo GRZS-HNMP uspešno prebili do nosečnice in jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljansko porodnišnico, so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije. "Držimo pesti za mamico, obema z novorojenčkom pa želimo vse najlepše," so zaželeli.