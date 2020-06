'Trideset let smo državi nosili zlata jajca, zdaj potrebujemo njeno pomoč'

S pobudo Rešimo Goriško želi preko 100 goriških podjetnikov vlado in javnost opozoriti na težave, v katerih se je znašlo severnoprimorsko gospodarstvo zaradi navezanosti na italijanski trg. Kljub sproščanju ukrepov zaradi epidemije namreč igralnice in hoteli ostajajo zaprti, saj so 95-odstotno odvisni od italijanskih gostov, z njimi pa so povezane tudi številne druge dejavnosti, ki so na robu preživetja.