Rešitev za praktično in natančno merjenje vseh kotov

Pri vsakem delu ali izdelavi so natančno izmerjeni koti ključen dejavnik, ki ne sme biti napačen. Napačno izmerjene dimenzije vplivajo na končni rezultat in ustvarjajo vidne napake na mestu stika obeh površin.

Pameten dizajn tega orodja vas bo ponesel na raven profesionalcev, ki poznajo skrivnosti obrti!

Ravnilo ima centimetrsko lestvico, ki olajša prenos dimenzij na materiale.

Sistem zaklepanja in gibljivi deli omogočajo priročno merjenje katerega koli kota.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje – samo na strani Flamingshop poiščite nastavljivo ravnilo za merjenje kotov Rulero in pridobite neverjetne popuste.

Da bi bili popolnoma zvesti svojim strankam, vam spletna stran Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in zapletov. Če torej želite iz kakršnega koli razloga izdelek vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

OPOMBA: Popust na to ravnilo je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do razprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se topi z veliko hitrostjo, ostalo le še nekaj kosov nastavljivega ravnila za merjenje kotov Rulero.

Nepogrešljivo orodje vsakega mojstra! Ne zamudite priložnosti, da ga dobite po odlični ceni.





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.