Bi Zemljo lahko dodatno ohladili 'dobri oblaki'?

Si predstavljate, da bi v Slovenj Gradcu imeli povprečne temperature, kot jih imajo v Kopru? To ni tako nemogoče, opozarjajo klimatologi, predvsem če bomo pustili, da se naš planet nenadzorovano segreva. Gre sicer za najbolj črn scenarij, ko bi se do konca stoletja Zemlja segrela za šest stopinj Celzija. Največjo vlogo pri preprečevanju tega imamo sami. Z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov in skrbjo za planet. A raziskovalci po svetu se poigravajo tudi z mislijo, da bi nam k počasnejšemu segrevanju pomagali oblaki.