Odzivi na Kosovo: na diplomatskem parketu izkušena, na političnem ne

Predstavniki opozicijskih strank SDS in NSi kritizirajo ravnanje vlade in koalicije tudi v povezavi z imenovanjem nove kandidatke za evropsko komisarko Marte Kos. Izpostavili so, da ni bilo posvetovanja z opozicijo, novi kandidatki pa očitajo pomanjkanje političnih izkušenj, kar so pred tem očitali tudi Tomažu Veselu, ki je prejšnji teden odstopil od kandidature. Medtem so v koalicijskih poslanskih skupinah s kandidaturo Marte Kos zadovoljni, izpostavljajo njene kompetence in izkušnje na diplomatskem področju.

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je v odzivu na družbenem omrežju sporočil, da se nihče iz vlade ni posvetoval z njimi o predlogu za slovenskega člana Evropske komisije, čeprav ima "SDS kot nesporna zmagovalka volitev v Evropski parlament štiri evropske poslance, celotna koalicija pa le tri". Dodal je, da je bil prejšnji kandidat Tomaž Vesel, ki je v petek odstopil od kandidature za evropskega komisarja, "menda zavrnjen zaradi pomanjkanja vodstvenih, vladno operativnih in evropskih političnih izkušenj," kar je Janša očital tudi novi kandidatki Marti Kos.

"Resne države se imenovanja komisarjev lotijo popolnoma drugače – ali želijo vse stvari tempirati na točno določeno osebo zaradi njenih izjemnih političnih ali drugih izkušenj, ali pa se osredotočijo na resor, ki bi ga radi imeli, in temu primerno tudi potem prilagodijo kandidate," pa je dejal evropski poslanec iz vrst opozicijske NSi Matej Tonin.

Janez Janša in Matej Tonin. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Če je Slovenija želela poslati točno določenega kandidata, potem je ta umik gospoda Vesela zdaj poraz predvsem za slovensko vlado, na nek način je načeta kredibilnost vlade. Če pa je Slovenija že od samega začetka želela štartati na pomemben resor, kar so sami zatrjevali, potem bi v tej luči pričakovali, da bi seveda imenovali dva kandidata, moškega in žensko, ki bi bila strokovnjaka na tem resorju, ki si ga Slovenija želi pridobiti," je dodal. Vladi je očital taktične in strateške napake od samega začetka postopka imenovanja kandidata za evropskega komisarja. Dejal je tudi, da bi "od vlade, ki stavi na feministično zunanjo politiko, [...] bilo normalno pričakovati, da bi v Bruselj poslala dva kandidata". Kdaj bo seja parlamentarnega odbora? Kritičen do ravnanja vlade je bil tudi poslanec SDS in predsednik odbora DZ za evropske zadeve Franc Breznik, ki je v izjavi med drugim dejal, da bi od predsednika vlade želel pridobiti popolno dokumentacijo glede imenovanja nove kandidatke, pa tudi "odgovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, zakaj je zavrnila slovenskega kandidata".

Sejo parlamentarnega odbora za evropske zadeve, ki mora podati mnenje glede predlagane kandidatke vlade za evropsko komisarko Marte Kos, bo Breznik najverjetneje sklical v petek, čeprav je več predstavnikov vlade danes dejalo, da bi si sklic seje želeli čim prej. Ob tem je izpostavil, da je DZ avtonomen organ. Vladi je očital servilnost, predsednici Evropske komisije pa "ponižujoč odnos do slovenske vlade". Tudi on je novi kandidatki Marti Kos očital pomanjkanje političnih in vodstvenih izkušenj, ki jih po njegovih besedah potrebuje evropski komisar ali komisarka. Za predstavnike koalicije je Marta Kos odlična izbira V koalicijskih poslanskih skupinah pa so zadovoljni z odločitvijo vlade, da za kandidatko za evropsko komisarko predlaga Marto Kos. Ta se koalicijskim poslanskim skupinam danes v parlamentarni stavbi že predstavlja, koalicijski poslanci pa so ob tem izpostavili njene kompetence in izkušnje na diplomatskem področju. Poslanec Svobode Lenart Žavbi, ki je tudi podpredsednik odbora DZ za zadeve EU, je izrazil "iskreno veselje in zadovoljstvo nad tem, da imamo v Sloveniji tudi drugo izjemno kompetentno kandidatko za evropsko komisarko". "Navdušen sem nad to izbiro in mislim, da bo izvrstna slovenska evropska komisarka," je poudaril. Glede datuma pristojnega odbora, na katerem bodo podali mnenje o kandidaturi, je dejal, da ne ve, kdaj bo, da pa se trudijo, da bi bil čim prej. Dosedanjega dogajanja in odnosov stranke Svoboda z Marto Kos, nekdanjo podpredsednico Gibanja Svoboda, ki so jo sprva predlagali tudi za kandidatko za predsednico republike, a so se nato razšli, Žavbi ni želel komentirati. Poudaril pa je, da je bil njegov osebni odnos s kandidatko vedno dober in iskren, tako da je zelo vesel, da je ona kandidatka za evropsko komisarko.

Po njegovih besedah je kandidatka izjemno kompetentna. "Zdi se mi, da ji predsednica Evropske komisije nima česa očitati," je dodal. Po besedah poslanke in podpredsednice SD Meire Hot je bila izbira Marte Kos pričakovana, saj jim je predsednik vlade že na petkovem sestanku dal vedeti, da se nagiba k njeni nominaciji. Po mnenju SD gre za primerno kompetentno kandidatko. Ob tem je Meira Hot poudarila, da so za Tomažem Veselom, ki je od kandidature odstopil, absolutno stali, čeprav so se postavila "neka merila v kontekstu, da mora biti to politik". "Nikjer v pogodbi o delovanju Evropske unije ne piše, da mora biti kandidat za komisarja politik," je dodala. V SD tako po besedah Hot obžalujejo, da je Vesel odstopil, pozdravljajo pa tudi njegov pogum, da se je umaknil, ko je ugotovil, da obstajajo neka nesoglasja. Obenem pa so po besedah Hot v SD veseli, da je Marta Kos sprejela kandidaturo in s tem tudi izkazala izjemen pogum. Menijo, da bo glede na kompetence in dosedanje delo v diplomatskih vodah zadevi kos. Hot je potrdila še, da v SD niso predlagali nobene kandidatke za komisarko, in ponovila, da si zunanja ministrica iz njihovih vrst Tanja Fajon ni želela kandidature. Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec pa je po srečanju z Marto Kos v njihovi poslanski skupini pojasnil, da kandidatko in njeno dosedanje delo že poznajo in da je po njihovi oceni "zagotovo popolnoma kvalificirana tudi za takšno mesto". Po njegovih besedah so imeli v poslanski skupini z njo konstruktiven pogovor, predvsem v luči tega, katere stvari bi lahko v Evropski komisiji pokrivala, kakšno bi bilo sodelovanje s Slovenijo in kaj se ji zdijo prednostne naloge, ki bi jih lahko tudi kot država zagovarjali v Evropski uniji.

Marta Kos FOTO: Bobo icon-expand