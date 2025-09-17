PRENOS V ŽIVO: Svoboda vložila tožbo proti Mahniču, enako napoveduje tudi za Štrancarja in Černača

Kot smo poročali, je direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Aleš Štrancar minuli mesec z objavo, v kateri je primerjal predsednika vlade Roberta Goloba s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem , sprožil plaz ogorčenja.

Na spletu je namreč zapisal: "Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol." Ob zapisu je delil povezavo na članek z enega od slovenskih spletnih portalov, za katerimi stoji.

V kabinetu predsednika vlade so takrat dejali, da je "predsednik vlade nad zapisom, v katerem se njemu in njegovi partnerki grozi z javnim linčem in to z besedami, ki jih ni mogoče razumeti drugače kot pozivanje k likvidaciji, zgrožen in prizadet". Tudi policija je ocenila, da ima zapis potencialno elemente kaznivih dejanj.