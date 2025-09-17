Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Svoboda vložila tožbo proti Mahniču, enako napoveduje tudi za Štrancarja in Černača

Ljubljana, 17. 09. 2025 10.05 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
60

Gibanje Svoboda na tiskovni konferenci predstavlja pravne ukrepe "zaradi resnih groženj, uperjenih proti vodstvu stranke". V stranki so nam potrdili, da gre za izjavo ajdovskega podjetnika Aleša Štrancarja, ki je minuli mesec v objavi ob omembi premierja Roberta Goloba podal primerjavo s fašističnim voditeljem Benitom Mussolinijem.

Kot smo poročali, je direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Aleš Štrancar minuli mesec z objavo, v kateri je primerjal predsednika vlade Roberta Goloba s fašističnim diktatorjem Benitom Mussolinijem, sprožil plaz ogorčenja.

Poslanska vprašanja Golobu
Poslanska vprašanja Golobu FOTO: Aljoša Kravanja

Na spletu je namreč zapisal: "Antislovenec, ki je uzakonil krajo davkoplačevalskega denarja in laž pretvoril v vrlino. Podobnega so, ko je Italijo uničil, z njegovo konkubino leta 1945 v Milanu na bencinskem servisu obesili z glavo navzdol." Ob zapisu je delil povezavo na članek z enega od slovenskih spletnih portalov, za katerimi stoji.

V kabinetu predsednika vlade so takrat dejali, da je "predsednik vlade nad zapisom, v katerem se njemu in njegovi partnerki grozi z javnim linčem in to z besedami, ki jih ni mogoče razumeti drugače kot pozivanje k likvidaciji, zgrožen in prizadet". Tudi policija je ocenila, da ima zapis potencialno elemente kaznivih dejanj.

Preberi še Golob zgrožen: Besed ni mogoče razumeti drugače kot poziv k likvidaciji
robert golob aleš štrancar benito mussolini grožnje
Naslednji članek

Vitez, ki se trudi spreobrniti zaprte

KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
17. 09. 2025 12.17
Najbolj koruptivni tožijo, sodišča pa pod kontrolo. Izid je znan.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
17. 09. 2025 12.16
Najbolje, da odstopi, če se boji ene objave na spletu, ki sploh ne poziva nikogar k ničemer...
ODGOVORI
0 0
Divji petelin
17. 09. 2025 12.16
+1
SVOBODA, SD, PREBILIČ IN LEVICA NOVA KOALICIJA 2026-2030 IN PROPDA SLOVENIJE DOKONČNO!!!
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 12.16
+2
Primerjava je bila čisto na mestu..
ODGOVORI
3 1
Finfer
17. 09. 2025 12.15
+4
Take neumnosti počnejo tile iz te nepomembne stranke da se bo se tista babura v rdečih čevljih krohotala po parlamentarnih hodnikih da jo bodo slišali po celi državi !!
ODGOVORI
4 0
PoldeVeliki
17. 09. 2025 12.15
+8
Pernati koruptivnež spet uboga žrtev
ODGOVORI
8 0
Nenil
17. 09. 2025 12.14
+7
kaj se čudiš golobček, sedaj pa brž mami pod krilo, rabatin saj veš kaj je to.
ODGOVORI
7 0
Teleport
17. 09. 2025 12.14
+4
A Nika fajterka tudi pride
ODGOVORI
4 0
denden
17. 09. 2025 12.13
-6
Samo poglejte koliko žaljivk na račun enega človeka uspejo desničarij v komentarjih sproducirat v eni uri.
ODGOVORI
1 7
ptuj.si
17. 09. 2025 12.14
+4
Levi nič drugačni.
ODGOVORI
4 0
REMIGRACIJA ZDAJ
17. 09. 2025 12.14
+3
gnila golobja agitacija. Na koncu tega komentarja manjka pravno pojasnilo: ta komentar je plačala stranka Svoboda / 15. Vlada RS
ODGOVORI
3 0
StayALive
17. 09. 2025 12.15
Pričja šleva ti je največja žaljivka.
ODGOVORI
0 0
NoSugar
17. 09. 2025 12.13
-3
Grožnje in ustrahovanje so zgleda Štrancarjev modus operandi. Štrancar je lastnik Melamina, ki je vložilo tožbo proti družini tragično preminulega delavca.
ODGOVORI
0 3
Dooomer
17. 09. 2025 12.12
+3
Če bi visela eden zraven drucga, bi ju blo lažje primerjat.
ODGOVORI
3 0
ŠeVednoPlešem
17. 09. 2025 12.12
-2
Mislim desnjaki, kako ste patetični ... Kirka ne smemo, Goloba pa lahko kritiziramo, se norčujemo, pozivamo k linču,... Uporabite vatle, ki jih uporabljate za Kirka, in sočustvujte z vsemi žrtvami spletnih trolov ter se obnašajte v skladu s krščanskimi merili spoštovanja slehernika
ODGOVORI
2 4
Morgoth
17. 09. 2025 12.15
+1
Plesalec, je velika razlika. Kirk je bil ubit in eni se naslajajo ob njegovi smrti. Tule pa je nekdo wannabe diktatorčka primerjal z diktatorjem. Razlika kot dan in noč.
ODGOVORI
1 0
issaboss
17. 09. 2025 12.12
+0
grem stavit, da ga bo velika jama pustila še pred pred penzijo
ODGOVORI
2 2
Ici
17. 09. 2025 12.12
+2
Tukaj se človek upravičeno vpraša o opravilni sposobnosti teh ljudi. Oni se očitno res "na polno" delajo norca iz ljudi.
ODGOVORI
3 1
Teleport
17. 09. 2025 12.12
+1
Kazni kolesariat ste pa vracali
ODGOVORI
2 1
StayALive
17. 09. 2025 12.12
+3
Smrt golobizmu !
ODGOVORI
5 2
medŠihtom
17. 09. 2025 12.12
+2
ne razumejo, da so državi državljanom in sami sebi, prav oni, s svojim komi-totalitar-režimom, rdečo kugo, ki jo sovraži cel svet, največja grožnja. svet se otepa rdeče kuge na vsakem koraku. rdeča kuga požre možgane, ustvari lobotomiji podobno stanje.
ODGOVORI
4 2
martin celin
17. 09. 2025 12.12
+1
Toliko škode kot so naredili je res pogumno da sploh ven upajo.
ODGOVORI
3 2
joc771
17. 09. 2025 12.11
+4
goloba v kletko
ODGOVORI
5 1
StayALive
17. 09. 2025 12.10
+3
Kuštravec je velika grožnja tmeu narodu in ne obratno. Kašna Šleva ta Golob. Pa to ne moreš verjet !
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256