Resnica ali laž? Govorice o kandidiranju Kovačeve, Jenulla in Ruparja

Koga parlamentarne stranke med 6. in 9. junijem prihodnje leto pošiljajo v boj za sanjsko službo v Bruslju? Med vsemi strankami naj bi bila lista imen dokončna le v SDS, svojo listo pa bodo čez dober teden zaprli tudi v Gibanju Svoboda. Pa ostali? "V stranki bomo zaključili postopke v mesecu marcu, torej nekaj mesecev pred kampanjo, da se bomo lahko potem nanjo tudi pripravili," komentira Matjaž Nemec, evropski poslanec SD.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj pa zagotavlja, da gre NSi na volitve s svojim jagodnim izborom. Pri njih neuradno za nosilca liste visoko kotira prav Cigler Kralj. Ali utegne to pomeniti politično slovo Ljudmile Novak? "Stvari so še odprte, mogoče se še kaj spremeni, mogoče bo kandidiral še kdo drug, ampak menim, da je pomembno, da imamo prave odgovore na izzive Evrope," pravi Iva Dimic.

Nekateri govorice zanikajo, drugi jim prikimavajo

In kdo vse se še utegne potegovati za sanjsko službo v Bruslju? V javnosti je zaokrožilo več imen, nekatere so tudi iz civilne družbe. "Ne, to nikakor ni res. To je še en primer tega, kako imamo v tej državi medije, ki sami sebi pravijo mediji, v bistvu pa ne zadostujejo niti najbolj osnovnim pogojem tega, da bi jim lahko rekli mediji," govorice o kandidaturi odločno zanika Jaša Jenull.

Bodo pa na evropskih volitvah vseeno zelo aktivni, napovedujejo v iniciativi Glas ljudstva. "Aktivni bomo v enakem smislu, kot smo bili na zadnjih predsedniških in državnozborskih volitvah. Mobilizirali bomo ljudi, da gredo na volitve in s kandidati bomo pobirali njihova stališča ter jih predstavljali ljudem," še dodaja.