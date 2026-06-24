Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Resnica bi prepovedala izobešanje nekaterih zastav

Ljubljana, 24. 06. 2026 11.51 pred 1 uro 5 min branja 58

Avtor:
M.P.
Pročelje vlade brez palestinske zastave

Poslanska skupina Resnica je vložila predlog novele, s katero bi na pročelju javnih institucij prepovedali izobešanje nekaterih zastav, na primer zastav tujih držav ali mavrične zastave. Ob vložitvi predloga se sklicujejo na to, da želijo s tem okrepiti institucionalno in politično nevtralnost javnih institucij. Že prva poteza nove oblasti je bila sicer, da so z vladnega poslopja sneli palestinsko zastavo, kasneje pa so izpred kulturnega ministrstva sneli tudi mavrično zastavo, ki je v času meseca ponosa izražala podporo LGBTIQ+ osebam. Obe potezi sta se soočili s kritikami.

Dan pred praznikom dneva državnosti je poslanska skupina Resnica vložila predlog dopolnitve Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. S tem predlagajo uvedbo člena 14.a, ki bi narekoval, da bi bilo na objektih javne oblasti "dovoljeno uporabljati samo tiste zastave, grbe, znamenja, napise, transparente in druge javno vidne oznake, za katere obstaja izrecna pravna podlaga".

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Aljoša Kravanja

"Pravna podlaga obstaja za zastavo Republike Slovenije, Evropske unije, na nosilcih posebnih pooblastil, kot je recimo Slovenska vojska, tudi zastava Slovenske vojske itd. Jasni so tudi protokolarni obiski iz tujine," je ob vložitvi novele naštel vodja stranke in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki ob tem napoveduje: "Zagotovo na uradnih institucijah ne bodo več visele nelegalno zastave tujih držav, nekih gibanj, društev itd."

Izobešanje zastav, ki jih je naštel Stevanović, trenutno ni nelegalno (to bi postalo s spremembo zakona). V Zakonu o grbu, zastavi in himni ni določbe, ki bi izobešanje zastav tujih držav, mednarodnih organizacij ali drugih simbolnih zastav (npr. mavrične zastave) prepovedovala. Zakon predvideva možnost izobešanja slovenske zastave z drugimi, zato so v njem zapisana navodila, kje in kako mora biti v tovrstnih primerih postavljena slovenska zastava.

Predvidene kazni tudi do 5000 evrov

Inšpekcija bi po predlogu poslanske skupine ob kršitvi spremenjenega zakona odredila odstranitev spornega simbola ali oznake. Odločba bi bila izvršljiva takoj, odstranitev pa bi morala biti izvedena najpozneje v 24 urah. Pritožba ob tem, kot so zapisali v sporočilu za javnost, ne bi zadržala izvršitve.

Predlog ob tem predvideva tudi globe za kršitelje, in sicer bi bili javni zavodi, agencije, skladi in druge pravne osebe javnega prava ob ugotovljeni kršitvi kaznovani z globo od 1500 do 5000 evrov, odgovorne osebe z globo od 500 do 2000 evrov, fizične osebe, ki bi brez soglasja upravljavca na javnem objektu izobesile ali namestile oznake, pa z globo od 300 do 1000 evrov.

"Vse zastave, transparenti, napisi ali drugi simboli, ki bi bili ob uveljavitvi zakona v nasprotju z novimi pravili, bi morali biti odstranjeni v 24 urah po začetku veljavnosti zakona," še navajajo v predlogu.

Poslanska skupina ob tem navaja, da podobna pravila veljajo tudi v Italiji, Avstriji, Nemčiji in Franciji, menijo pa še, da bi s to spremembo okrepili institucionalno in politično nevtralnost javnih institucij.

V Resnici ocenjujejo, da predlog ne posega v pravico posameznikov, društev ali drugih organizacij do svobode izražanja, saj se nanaša izključno na zunanje dele objektov javne oblasti.

Sneli palestinsko zastavo

Spomnimo, da je bila prva poteza nove oblasti prav odstranitev palestinske zastave na vladnem poslopju. Kot je takrat dejal predsednik vlade Janez Janša, zastave, ko je prišel na sedež vlade, ni bilo več. "Nekdo se je že prej zavedal, da se je končal nek čas antisemitizma, ki se je uradno spodbujal in je bil verjetno dodatno spodbujan tudi z opranim iranskim denarjem v času neke leve vlade," je ocenil.

Po drugi strani se je na odstranitev zastave kritično odzval nekdanji predsednik vlade Robert Golob, ki je dejal, da po zaprisegi nove vlade "zastava naroda, ki je preživel in preživlja neizmerno trpljenje, ne sme plapolati niti minuto več".

Preberi še Predsednica izobesila palestinsko zastavo, Janša: Čas antisemitizma se je končal

Dodal je, da ta zastava "ni plapolala ne le za Palestince, ampak za pravičnost, za dostojanstvo, za sočutje, za človečnost in mir. Za vse narode, ki so zatirani, ki jim niso priznane človekove pravice, ki jim ni priznan obstoj".

Slovenija je imela pod vodstvom Goloba izjemno kritično držo do izraelskih napadov na Palestino. Junija 2024 je tudi uradno priznala Palestino kot neodvisno državo, Izrael je večkrat pozvala k prekinitvi ognja in odprtju humanitarnega koridorja za zaščito civilistov ter povečala humanitarno pomoč za Palestino, slovenska vlada je kot prva evropska država prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael, prav tako je za nezaželeni osebi razglasila dva izraelska ministra.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je takrat palestinsko zastavo izobesila na pročelje predsedniške palače ter ob tem jasno sporočila, da "genocid nad Palestinci ni ustavljen".

Sneli mavrično zastavo

Prav tako so v začetku junija pred stavbo ministrstva za kulturo, ki ga s prihodom nove vlade vodi ministrica Ignacija Fridl Jarc, odstranili mavrično zastavo, ki je pred tem v času meseca ponosa štiri leta izkazovala podporo LGBTIQ+ osebam.

Preberi še Po štirih letih kulturno ministrstvo brez mavrične zastave

Tudi takrat so se na ministrstvu sklicevali na politično in ideološko nevtralnost državnih ustanov. Kot so dejali, "pravice pripadnikov skupnosti LGBTQ+ spoštujemo in jih nihče ne postavlja pod vprašaj. Menimo pa, da podpora posameznim družbenim ali političnim gibanjem ni naloga državnih simbolov in državnih ustanov".

Na njihovo dejanje se je kritično odzvala nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko, ki je dejala, da gre pri tem za "vodenje kulturnega, ideološkega boja skrajno desnih in zatiranja vseh drugače mislečih". Dodala je, da je junij mesec ponosa, z izobešanjem mavrične zastave pa da izkazujejo, da je Slovenija prijazna do vseh državljanov, da ne diskriminira. Snetje mavrične zastave izpred stavbe ministrstva za kulturo je razumela kot simbolno gesto, da spoštovanje vseh po njenem mnenju ne bo v prvi vrsti vodilo te vlade.

Čeprav je tudi Slovenija v zadnjih letih postala bolj enakopravna na področju pravic LGBTIQ+ oseb, pa ta še vedno ni dosegla popolne enakopravnosti. Poleg sistemskih težav so tu še vedno negativne reakcije iz okolice. Diskriminacija, neenaka obravnava in nasilje so še vedno prepogosta dejstva njihovega vsakdana.

Preberi še Kdo se boji mavrične zastave in sklenjenih rok istospolnih oseb?

V času prejšnje vlade ukrajinske in izraelske zastave

A v času zadnje Janševe vlade so, ko je 24. februarja 2022 Rusija napadla Ukrajino, še isti dan v podporo Ukrajini na vladni palači izobesili ukrajinske zastave.

Leto dni prej, maja 2021, pa so na pročelju vladnega poslopja izobesili tudi izraelsko zastavo. Kot so takrat pojasnili na Uradu vlade za komuniciranje, so želeli s tem izraziti podporo Izraelu.

Poglavja:
Na vrh Kazni Palestina Mavrica Zastave
resnica zastave prepoved sprememba zakon

Arso pričakuje nov absolutni junijski rekord

Arso pričakuje nov absolutni junijski rekord

24ur.com Svoboda za umiritev strasti med premierjevim kabinetom in KPK, za spoštovanje tudi SD in Levica
24ur.com Zastavo EU nadomestili s palestinsko
24ur.com 'Zažig mavrične zastave je strahopetno dejanje sovražne manjšine'
24ur.com Vse parlamentarne stranke za preklic referenduma o izvedbi projekta Jek 2
24ur.com Svoboda: Nekatere institucije želijo biti nad zakoni. Janša: Da vidimo zdaj junaka
24ur.com Pobudniki za razpis referenduma glede nalezljivih bolezni podpise odnesli v DZ
24ur.com Manj denarja za duhovnike: kršenje ustave ali odprava nezakonitega stanja?
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jonasz
24. 06. 2026 14.33
Vedno bolj mi je Stevanovič in cela Resnica všeč!!! Naslednjič jo volim pod nujno :) Bravo neustrašno tako naprej Resnica!
Odgovori
+2
2 0
murate
24. 06. 2026 14.32
Kakšna zastava kje visi in kje ne je samo dokaz koliko spoštujemo našo državo in kakšni hinavci smo.Zastave so samo naša slika, bi pa prepovedal pasje bokse tako v avtih kot stanovanjih.To pa je zavedno mučenje psov.Kdor ne verjame se naj vleče v prtljažnik avta in naj ga nekdo pelje od Litije do Čateža,pa da vidimo a bo pokozlan,posran, poscan in še kaj
Odgovori
0 0
devlon
24. 06. 2026 14.31
..da bo prostor za zastavo s kljukastim krizem
Odgovori
-2
0 2
Kimberley Echo
24. 06. 2026 14.30
A ni tako, da se tuja zastava izobesi takrat, ko je obisk nekega visokega predstavnika te države? Ko ta oddide, se zastava sname. Ne bom trdil, a mislim, da se tuje zastave na vladnih stavbah ne obešajo kar tako in samo zato, ker se nekomu zdi to fajn.
Odgovori
+2
2 0
Sir Oliver
24. 06. 2026 14.30
Sosed ima srbsko zastavo. Prevodenao torej. Stevo, boš nadziral to
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
24. 06. 2026 14.29
Srbska in domobranska zastava bosta povsod nadvse dobrodošli.
Odgovori
-2
1 3
M_teoretik
24. 06. 2026 14.28
Torej je potrebno vsake toliko časa priti na obisk tuj politik, pa bo lahko visela zastava!? Torej z obvodom bo ta predlog brezpredmeten!?
Odgovori
+1
1 0
Slavko BabIč
24. 06. 2026 14.28
Predpisana bo zastava Resni.ce na kateri pa piše LAŽNI.CA!
Odgovori
+6
7 1
klop12
24. 06. 2026 14.28
js bi pa prepovedal ob sobotah, ko so poroke, da se kolona bmwjev in audijev goni po naseljih, trobijo in mahajo s srbskimi zastavami
Odgovori
+8
8 0
Pajo_36
24. 06. 2026 14.24
Ni govora ! Vi boste men govoril, kaj bom izobesil?? Jaz vas plačujem tudi ! V znak solidarnosti se lahko izobesi, kar hoče ! Potem stevo na srbskih porokah nema srbske zastave ! Ali ostalih ! A boste vi že enkrat dali ven, da je tale tip produkt Janše, Dodika, Vučića in bosanskih poslovnežev? Mislem, pa kaj je naslednje?
Odgovori
+4
7 3
klop12
24. 06. 2026 14.24
neResnica bi dovolila samo sprsko zastavo
Odgovori
+6
8 2
Kmetfranc
24. 06. 2026 14.23
pravilno
Odgovori
-1
3 4
vlahov
24. 06. 2026 14.23
Tako je treba ,
Odgovori
-1
3 4
kala 09
24. 06. 2026 14.23
Super pravilno.
Odgovori
-1
3 4
M1111
24. 06. 2026 14.21
Pravilno, naj visita državna in EU zastava ter na Občini tudi občinska zastava.
Odgovori
+3
6 3
Kakosmodanes
24. 06. 2026 14.13
Popolnoma pravilno. Red se dela kot vidim.
Odgovori
-2
7 9
Samo navijač
24. 06. 2026 14.11
Tudi ukradninsko v kanto za smeti tako je.....
Odgovori
+6
8 2
Samo navijač
24. 06. 2026 14.09
Absolutno pravilno. Dol s to sorosevo navlako.
Odgovori
+5
9 4
Teh90Str25
24. 06. 2026 14.08
politična hinavščina. Eni so tako polni (samo)hvale in opevanja naše zastave, ko pa pripadnica SDSS stranke javno tolče z zastavo po tleh...pa nič? Al je to novi način spoštovanja....Ne, pardon, važno je le, na čigavi strani si...
Odgovori
+9
12 3
AleksanderS
24. 06. 2026 14.04
Pravilno Resnica in bravo Stevanovič. V sloveniji morajo biti dovoljene na državnih institucija samo zastave nase države in zastava EU, ter seveda občinske zastave. Ne pa te tuje države in gibanja kar neki ....
Odgovori
+4
12 8
bibaleze
Portal
Slovenska pevka se poslavlja od odrov
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Pri 52-ih brez modrčka, njena hči pa v kratki obleki
Pri 52-ih brez modrčka, njena hči pa v kratki obleki
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Olimpijski prvak aretiran zaradi drog, a trdi: 'Niso bile moje'
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
Skrivnostna sestra slavne Georgine: mnogi sploh niso vedeli, da obstaja
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
dominvrt
Portal
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
okusno
Portal
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Vse dodamo v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Vse dodamo v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Poletna vila
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763