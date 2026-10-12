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Zgodba se razvija

Resnica Mijiča izključila iz stranke, odstopil kot poslanec

Ljubljana, 12. 10. 2026 13.36 pred 12 minutami 1 min branja 23

Avtor:
M.S.
Poslanec Resnice Boris Mijič prvič pred kamerami

Predsednik DZ Zoran Stevanović je sporočil, da je svet stranke Resnica poslanca Borisa Mijiča izključil iz stranke in ga pozval k odstopu. Mijič je poziv sprejel in podal odstopno izjavo.

Boris Mijič je sicer pred dnevi v pogovoru za lokalno televizijo zatrdil, da ne namerava odstopiti kot poslanec državnega zbora, potem ko so bila v javnosti razkrita ozadja o podjetniških dolgovih in napačnem navajanju izobrazbe. 

"Svoje delo bom naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal," je dejal. 

Glede spornih navedb o izobrazbi diplomiranega inženirja gradbeništva, kar sicer preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije, pa je dejal, da je šlo za napako pri izpolnjevanju obrazcev in priznal, da študija ni dokončal.

Preberi še Mijič ne bo odstopil, Stevanović: nimamo vzvodov za njegovo odstavitev
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boris mijič resnica

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Smuuki
12. 10. 2026 13.53
Morda je zakon malo sporen o zamenjavi. Že zdavnaj bi ga nagnali pa so čakali famozni datum. Te varovalke do zelo škodljive
Odgovori
+1
1 0
ArkaMast
12. 10. 2026 13.52
Naslednji je 101 dalmatinec StevanoviĆ.
Odgovori
-1
0 1
fljfo
12. 10. 2026 13.51
Pravilno!
Odgovori
+2
2 0
FrankCostello
12. 10. 2026 13.51
Prej bi mislili, ne da sedaj gasite požar, ko vam je naredil toliko škode v koaliciji!
Odgovori
+2
2 0
Nekdopač
12. 10. 2026 13.51
Lepo, ampak par mesecev prepozno!!!
Odgovori
+3
3 0
mb3zb6
12. 10. 2026 13.50
Se zahvaljujem g. Mijiću, da je počakal do konca referendumov, saj je bil njegov doprinos ključen, da se je pri preiskovalnem referendumu jeziček na tehtnici prevesil "proti".
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+7
7 0
osservatore
12. 10. 2026 13.52
Se strinjam. Hvala Mijiću, ki čelavemu kaplarju priigral poraz na referendumih. Zaradi Mijića in Stevanovića 4 X proti.
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+2
2 0
trol3
12. 10. 2026 13.50
So čakali da bo mimo 10. 10.
Odgovori
+2
2 0
Grenkosned
12. 10. 2026 13.49
Je JJ bil hud zaradi rezultata, ampak prepozno.
Odgovori
+3
3 0
petb
12. 10. 2026 13.49
Pa bo znal to povedati. Včasih se mu kar zapleta.
Odgovori
+1
1 0
dusko64
12. 10. 2026 13.49
saj to je tragikomedija. ne veš več kdo koga zeza pa kdo se iz koga norca dela. ampak da si 90 poslancev privošči takšne podlosti. a bo kdo na naslednjih volitvah res volil te ljudi in stranke
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+2
2 0
Tisa123
12. 10. 2026 13.48
Popušili referendume, zdej se bojijo za novemberske volitve/decemberske referendume da bodo še tam… teče voda v grlo a Stevo?
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+9
10 1
PredsednikSveta
12. 10. 2026 13.47
Super novica. Zdej naj odstopi še Stevo.
Odgovori
+8
10 2
Agent Provokator
12. 10. 2026 13.46
Saj sem vedel, da ni pri pravi!!!
Odgovori
+7
7 0
Allahu akbar.
12. 10. 2026 13.46
Mijič je uničil gospodarstvo v Sloveniji.Zdaj pa na referendumu za burke in smo zmagali.
Odgovori
+5
6 1
Masterbater
12. 10. 2026 13.46
Mal pozno, ma boljše kot nikoli. Stevo se ga prej ni upal izriniti ven.
Odgovori
+9
9 0
Stargazer
12. 10. 2026 13.46
In kaj bo dobil za nagrado. ? Dobro plačano službo na Darsu ? Novinarji, vsaj tisti, ki ste še ostali, brskajte naprej ....
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+7
7 0
Robi333
12. 10. 2026 13.46
Sej se je vedlo, da bo tako
Odgovori
+4
4 0
kranjski janezz
12. 10. 2026 13.46
same barabe
Odgovori
+6
6 0
mptour
12. 10. 2026 13.45
1. April?
Odgovori
+3
3 0
trol3
12. 10. 2026 13.45
Po toči zvoniti je prepozno. Že zdaaavnaj bi moral odstopit in to sam
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+13
13 0
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