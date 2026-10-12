Resnica Mijiča izključila iz stranke, odstopil kot poslanec

Boris Mijič je sicer pred dnevi v pogovoru za lokalno televizijo zatrdil, da ne namerava odstopiti kot poslanec državnega zbora, potem ko so bila v javnosti razkrita ozadja o podjetniških dolgovih in napačnem navajanju izobrazbe.

"Svoje delo bom naprej opravljal v največji, najboljši moči, tako da bom ostal," je dejal.

Glede spornih navedb o izobrazbi diplomiranega inženirja gradbeništva, kar sicer preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije, pa je dejal, da je šlo za napako pri izpolnjevanju obrazcev in priznal, da študija ni dokončal.