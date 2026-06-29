Resnica ne gre v partnerstvo z vlado: 'Ne vidimo smisla'

Kot je še dejal na novinarski konferenci, so "s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji" zadovoljni, po preverbi vseh točk sporazuma "dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga za podpis, saj gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega". "Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo," je pristavil Zoran Stevanović.
Državnemu sekretarju v Janševem kabinetu Vinku Gorenaku za zdaj odločitve še niso sporočili, je dejal. "Pravzaprav nam ni treba opravičevati naših odločitev nobeni drugi stranki," je sklenil.
Priznal je, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena.
Na ponujeno partnerstvo so se s košarico sicer že odzvali v Levici in Vesni, Svobodi ter SD.
Pretresi v stranki
Stranka Resnica se je sicer v preteklih dneh soočila z notranjimi pretresi, rezultat teh je več odhodov, ki pa jih v stranki pripisujejo prevelikim ambicijam in iskanju pozornosti.
Pretekli četrtek je odmeval odhod predsednika strankinega podmladka in v času kampanje vodje organizacije stranke Sama Juršiča. Kot je zapisal na družbenem omrežju Facebook, odhaja zelo razočaran, zlasti ker je spoznal, da med "tem, kar se govori, in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot sem si bil pripravljen priznati".
Kot je med drugim zapisal, ugotavlja, da zgolj dobre ideje niso dovolj, potrebno je spoštovanje ljudi in dogovorov, korektnost in odgovornost, še zlasti pa ostati zvest vrednotam tudi takrat, ko nisi več "odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja". V delovanju v stranki ne vidi več svoje prihodnosti, je zapisal in sklenil z besedami, da bo "vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah".
V stranki so navedbe Juršiča zavrnili z navedbami, da stranke ni zapustil prostovoljno. V daljšem zapisu na X pa so zvečer zapisali, da se po vsakih volitvah zgodijo premiki, ter navedli, da jih je po tokratnih zapustilo 15 članov, pridružilo pa se jim jih je več kot 1000.
Vzroke za odhod pa v stranki pripisujejo prevelikim ambicijam po funkcijah in denarju ter iskanju pozornosti v medijih.
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