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Slovenija

Resnica ne gre v partnerstvo z vlado: 'Ne vidimo smisla'

Ljubljana, 29. 06. 2026 10.23 pred 28 minutami 2 min branja 22

Avtor:
M.S. STA
Zoran Stevanović

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je sporočil, da stranka ne gre v partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Kot je dejal, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, pravi Stevanović.

Kot je še dejal na novinarski konferenci, so "s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji" zadovoljni, po preverbi vseh točk sporazuma "dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga za podpis, saj gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega". "Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo," je pristavil Zoran Stevanović.

Državnemu sekretarju v Janševem kabinetu Vinku Gorenaku za zdaj odločitve še niso sporočili, je dejal. "Pravzaprav nam ni treba opravičevati naših odločitev nobeni drugi stranki," je sklenil.

Priznal je, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena.

Na ponujeno partnerstvo so se s košarico sicer že odzvali v Levici in Vesni, Svobodi ter SD.

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Aljoša Kravanja

Pretresi v stranki

Stranka Resnica se je sicer v preteklih dneh soočila z notranjimi pretresi, rezultat teh je več odhodov, ki pa jih v stranki pripisujejo prevelikim ambicijam in iskanju pozornosti.

Pretekli četrtek je odmeval odhod predsednika strankinega podmladka in v času kampanje vodje organizacije stranke Sama Juršiča. Kot je zapisal na družbenem omrežju Facebook, odhaja zelo razočaran, zlasti ker je spoznal, da med "tem, kar se govori, in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot sem si bil pripravljen priznati".

Preberi še Resnica po odhodu Juršiča: Stranke ni zapustil prostovoljno

Kot je med drugim zapisal, ugotavlja, da zgolj dobre ideje niso dovolj, potrebno je spoštovanje ljudi in dogovorov, korektnost in odgovornost, še zlasti pa ostati zvest vrednotam tudi takrat, ko nisi več "odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja". V delovanju v stranki ne vidi več svoje prihodnosti, je zapisal in sklenil z besedami, da bo "vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah".

V stranki so navedbe Juršiča zavrnili z navedbami, da stranke ni zapustil prostovoljno. V daljšem zapisu na X pa so zvečer zapisali, da se po vsakih volitvah zgodijo premiki, ter navedli, da jih je po tokratnih zapustilo 15 članov, pridružilo pa se jim jih je več kot 1000.

Vzroke za odhod pa v stranki pripisujejo prevelikim ambicijam po funkcijah in denarju ter iskanju pozornosti v medijih.

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KOMENTARJI22

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bad-grandpa
29. 06. 2026 10.51
Resnica kot parlamentarna stranka bo obstajala točno toliko časa kot bo Janez na oblasti. Če Stevo ne bo podpiral vseh stvari bodo predčasne in adiji. To Zorane dobro ve
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+1
1 0
wsharky
29. 06. 2026 10.51
bravo Stevo, nič odgovornosti, samo za vsak glas podpore arestantu janši 5.000 eur v žep
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+1
2 1
royayers
29. 06. 2026 10.51
No, ze samo vabilo je pateticno. Resnica je koalicijska stranka, saj so do sedaj pridno glasovali o vseh koalicijskih predlogih. Kokotova si lahko mirno SDS logo tetovira na ramo, bo pa Zoki se naprej prodajal bucke preko videov, to je jasno. In ko smo ravno pri njih, se bo Miljic kaj oglasil?
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+2
2 0
ArkaMast
29. 06. 2026 10.47
A je Stevo že odstopu?
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+0
2 2
Castrum
29. 06. 2026 10.49
Zakaj bi moral odstopiti?
Odgovori
+0
1 1
Bullet5672
29. 06. 2026 10.47
Kdaj gremo na ulice?
Odgovori
+0
3 3
koral45
29. 06. 2026 10.45
"Poštenjakar", če je notarsko overil, da ne gre v vlado z Janšo ne gre in pika, ni tega denarja. Če ne bi bilo sramotno bi bilo smešno.
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+0
2 2
Castrum
29. 06. 2026 10.46
Saj Resnica ni v vladi!
Odgovori
+1
5 4
Gernig
29. 06. 2026 10.45
To je vse eno navadno s*anje
Odgovori
+1
2 1
Castrum
29. 06. 2026 10.45
Meni se zdi najbolj pomembno to, da se ustanovi SKOK čimprej. In da ga Resnica na glasovanju potrdi. To je predpogoj, da gre Slovenija naprej
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+3
5 2
kryptix
29. 06. 2026 10.51
Pol se boš pa zbudu. Noben polet niti skok nebo spremenil nič. Kot KPK ni tudi to nebo spremenilo nič.
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0 0
Castrum
29. 06. 2026 10.43
Pričakovana pragmatična odločitev. Resnica ni v koaliciji, niso sprejeli ponujenega Partnerstva, torej so uradno opozicijska koalicija ali pa koalicijska opozicija. Seveda malce demagoško in zelo preračunljivo, ter seveda v tej politični situacije premetena odločitev. Vsekakor pa se bodo morali v bodoče bolj profilirati, predvsem tisto leto, leto in pol pred volitvami.
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+2
4 2
Mali medo
29. 06. 2026 10.43
Res so načelni. Tko k reče jajo tko je.
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-3
1 4
zibertmi
29. 06. 2026 10.42
ti si se že zavozil v prvem križišču,kot tudi logarček.padajo okostnjaki iz omar,pri enem več pri drugem manj.boš preteklost javnosti kot počivalšek in erjavec
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+1
4 3
natmat
29. 06. 2026 10.41
Ta vlada v celoti nima nobenega smisla...
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+1
8 7
ptuj.si
29. 06. 2026 10.42
Res ja, vlada 22-26 res ni imela nobenega smisla.
Odgovori
+2
4 2
BrezPitt
29. 06. 2026 10.41
Uf so pa načelni tile iz ne resnice.
Odgovori
+3
7 4
Chrome
29. 06. 2026 10.40
Sedaj bodo pa še desni malo jamrali 😂.
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+1
5 4
devote
29. 06. 2026 10.39
Pametno...Bos Jansi dal mal uzde pri zunanji politiki ali bos kar tiho in gledal?
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-1
4 5
Majzelj
29. 06. 2026 10.37
Interesi.
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+4
5 1
Arlo
29. 06. 2026 10.29
Itak je goljuf in še med covidom je vodil ljudi, ki so mahali z YU zastavo in še so zaprli avtocesto. Ta naj se druži z mescem, golobom, leno in takšnimi....
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+4
11 7
Odisej25
29. 06. 2026 10.51
ker si ga označil za goljufa, je bolj primerno, da se druži s Vrtovcem in Logarjem. Oba sta prvovrstna goljufa. Kapo vseh goljufov pa je Janša. Za Stevanovića je vseeno ali bi podpisal ali ne bi. On vedno uboga Janšo, ker mu je Janša poklonil mesto predsednika DZ. Nikljer na planetu ni situacije, da bi mesto DZ zasedal kdo iz opozicije. Stevanović ga zaseda, ker ni opozicija.
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0 0
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