Resnica ne gre v partnerstvo z vlado: 'Ne vidimo smisla'

Kot je še dejal na novinarski konferenci, so "s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji" zadovoljni, po preverbi vseh točk sporazuma "dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga za podpis, saj gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega". "Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo," je pristavil Zoran Stevanović.

Državnemu sekretarju v Janševem kabinetu Vinku Gorenaku za zdaj odločitve še niso sporočili, je dejal. "Pravzaprav nam ni treba opravičevati naših odločitev nobeni drugi stranki," je sklenil.

Priznal je, da so bila mnenja v stranki glede pristopa k partnerstvu deljena.

Na ponujeno partnerstvo so se s košarico sicer že odzvali v Levici in Vesni, Svobodi ter SD.