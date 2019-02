Resnica o hemoroidih

Če ste šli k zdravniku, potem vam je ta gotovo svetoval operacijo ... Vendar ste se tudi sami prepričali, da nič od tega ne daje rezultatov, troši pa vaš čas in denar. Kaj potem storiti? Ali sploh obstaja trajna in neboleča rešitev za hemoroide ?

Ne trošite časa in denarja za neučinkovite preparate

Preden potrošite še en evro in še eno minuto za katero od neučinkovitih rešitev za hemoroide, morate vedeti naslednje. Hemoroide imamo pravzaprav vsi .To so vaskularne vezne strukture v analnem kanalu in njihov namen je pomoč pri praznjenju črevesja in zapiranje analnega kanala, podobno kot razširjene vene na nogah. Ko vezno tkivo oslabi, hemoroidi zatečejo, se vnamejo in povzročajo bolečine, srbečico in krvavitev ter vam otežujejo sedenje, potrebo na stranišču in vsakdanje aktivnosti.