Resnica po odhodu Juršiča: Stranke ni zapustil prostovoljno

"Če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja, mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali s SDS," je na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je premier Janez Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam, dejal predsednik stranke Stevanović, čigar pretekle izjave so sicer kazale na naklonjenost do podpisa.

Stranka Resnica pod vodstvom Zorana Stevanovića se očitno sooča z notranjimi pretresi. Vsaj v delu članstva je v mesecih po volitvah nekaj razočaranja, zadnje je kot kaže plod nedoslednosti pri spoštovanju zaveze, da ne bodo sodelovali z SDS.

Stranka je v tem času zabeležila nekaj odhodov, včeraj je odmeval odhod predsednika strankinega podmladka in v času kampanje vodje organizacije stranke Sama Juršiča .

Kot je ta zapisal na družbenem omrežju Facebook, odhaja zelo razočaran, zlasti ker je spoznal, da med "tem, kar se govori, in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot sem si bil pripravljen priznati".

Jurišič med drugim ugotavlja, da zgolj dobre ideje niso dovolj, potrebno je spoštovanje ljudi in dogovorov, korektnost in odgovornost, še zlasti pa ostati zvest vrednotam tudi takrat, ko nisi več "odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja".

V delovanju v stranki ne vidi več svoje prihodnosti, je zapisal in sklenil z besedami, da bo "vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah".

V Resnici medtem besede Juršiča zavračajo z navedbami, da stranke ni zapustil prostovoljno. V daljšem zapisu na družbenem omrežju X pa so sinoči zapisali, da se po vsakih volitvah zgodijo premiki, ter navedli, da jih je po tokratnih zapustilo 15 članov, pridružilo pa se jim jih je več kot 1000.

Vzroke za odhod v stranki pripisujejo prevelikim ambicijam po funkcijah in denarju ter iskanju pozornosti v medijih. "Užaljeni povzročajo nered. Izsiljujejo za denar. Objavimo tudi kakšno sporočilo," so namignili. Upajo pa tudi, da vsi, ki so stranko zapustili in so se po njihovih informacijah združili, ustanovijo svojo stranko, se stehtajo na volitvah in naredijo kaj v dobro Slovenije.