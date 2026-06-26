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Slovenija

Resnica po odhodu Juršiča: Stranke ni zapustil prostovoljno

Ljubljana, 26. 06. 2026 15.46 pred 1 uro 2 min branja 47

Avtor:
STA Ti.Š.
Samo Juršič

Stranka Resnica se sooča z notranjimi pretresi, rezultat teh je več odhodov, ki pa jih v Resnici pripisujejo prevelikim ambicijam in iskanju pozornosti. Med zadnjimi odmeva odhod predsednika strankinega podmladka in v času kampanje vodje organizacije stranke Sama Juršiča. Ta je ob tem sporočil, da odhaja zelo razočaran, ter ugotavlja, da je potrebno tudi spoštovanje ljudi in dogovorov, še zlasti takrat, ko nisi več "odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja". V Resnici medtem njegove besede zavračajo z navedbami, da stranke ni zapustil prostovoljno.

Stranka Resnica pod vodstvom Zorana Stevanovića se očitno sooča z notranjimi pretresi. Vsaj v delu članstva je v mesecih po volitvah nekaj razočaranja, zadnje je kot kaže plod nedoslednosti pri spoštovanju zaveze, da ne bodo sodelovali z SDS.

"Če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja, mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali s SDS," je na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je premier Janez Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam, dejal predsednik stranke Stevanović, čigar pretekle izjave so sicer kazale na naklonjenost do podpisa.

Preberi še Resnica še v pogovorih o ponujenem partnerstvu Janše

Stranka je v tem času zabeležila nekaj odhodov, včeraj je odmeval odhod predsednika strankinega podmladka in v času kampanje vodje organizacije stranke Sama Juršiča.

Preberi še Stevanovića zapustil viden član stranke

Kot je ta zapisal na družbenem omrežju Facebook, odhaja zelo razočaran, zlasti ker je spoznal, da med "tem, kar se govori, in tem, kar se dejansko živi, včasih obstaja precej večja razlika, kot sem si bil pripravljen priznati".

Jurišič med drugim ugotavlja, da zgolj dobre ideje niso dovolj, potrebno je spoštovanje ljudi in dogovorov, korektnost in odgovornost, še zlasti pa ostati zvest vrednotam tudi takrat, ko nisi več "odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali priti do cilja".

V delovanju v stranki ne vidi več svoje prihodnosti, je zapisal in sklenil z besedami, da bo "vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah".

V Resnici medtem besede Juršiča zavračajo z navedbami, da stranke ni zapustil prostovoljno. V daljšem zapisu na družbenem omrežju X pa so sinoči zapisali, da se po vsakih volitvah zgodijo premiki, ter navedli, da jih je po tokratnih zapustilo 15 članov, pridružilo pa se jim jih je več kot 1000.

Vzroke za odhod v stranki pripisujejo prevelikim ambicijam po funkcijah in denarju ter iskanju pozornosti v medijih. "Užaljeni povzročajo nered. Izsiljujejo za denar. Objavimo tudi kakšno sporočilo," so namignili. Upajo pa tudi, da vsi, ki so stranko zapustili in so se po njihovih informacijah združili, ustanovijo svojo stranko, se stehtajo na volitvah in naredijo kaj v dobro Slovenije.

Resnica odhod stranka Zoran Stevanović Samo Juršič

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KOMENTARJI47

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ActiveR
26. 06. 2026 17.39
Na slovenski sceni strankarska izkaznica očitno zdrži manj kot jogurt s pretečenim rokom, saj se politični nomadizem požvižga na vsakršno higieno! V novejšem času je SD v svojem mazohističnem slogu očitno odprl azilni dom za politične odpadnike vseh vrst: od zablodelih levih radikalcev, kot je Vatovec, do Šetinc Paškove, ki je po ekspresni brci iz Svobode pristala v njihovem naročju, medtem ko so tisti z malce več preživetvenega nagona, kot je Luka Juri, že zdavnaj tekli v nasprotno smer - torej stran od SD. Ta večni cirkus prestopnikov, kjer je Möderndorfer menjal stranke hitreje kot povprečen Slovenec spodnjice, Golobič in Gantar pa še danes pametujeta iz političnega groba, dosega vrhunec v nenehnem recikliranju preverjenih luzerjev tipa Šarec in Bratuškova, kar dokazuje le eno – peta kolona ne pozna meja, njihovi prestopi pa niso stvar samo ideologije, temveč zgolj paničnega boja za golo politično preživetje in korito, kjer se cedita med in mleko, pardon, EURI kaj pa drugega!
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0 0
Skunk Works
26. 06. 2026 17.35
Koliko jih je zapustilo Svobodo? Zavec, Klakočarka....A se o tem ni nič kaj pisalo...
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-1
1 2
Skunk Works
26. 06. 2026 17.33
A je to edini poslanec, ki je v zadnjih 35 letih samostojne Slovenije odšel iz neke stranke?....Ne, bilo jih je ogromno in sedaj se iz ene muhe dela čredo slonov. A lahko mogoče podate še enkrat izjavo Violete Tomić, potem ko so jo vrgli iz Levice, kaj si misli o tej stranki? In kaj je o njih povedala..Je zelo zanimivo.. Hvala...
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-2
0 2
Tho mp son
26. 06. 2026 17.32
Udbomafija je izgubila vlado , oblasti pa nikakor ne ! Vsa ta in prihodnja diverzantska dogajanja samo kažejo na nadaljevanje 85 let trajajoče komunistične revolucije , pod poveljstvom profitpartizanov .
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-3
0 3
26. 06. 2026 17.31
Vsaki dan nekaj, noro
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+2
2 0
street45
26. 06. 2026 17.31
Zakaj se ta stranka obnaša kot da je največja parlamentarna stranka in vodi državo? Niti uradno niso v koaliciji in že v samem štartu mešajo meglo. Spoštujem Logarjeve v tem smislu da vejo točno kaj so naredili v ozadju ampak so vsaj tiho.
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0 0
Justice4all
26. 06. 2026 17.30
Pa kaj vam Resnica tako škodi da ne morete dneva brez pljuvanja...
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-2
0 2
Skunk Works
26. 06. 2026 17.30
Ne razumem...35 let se je govorilo, da če bo neko desno stranko vodil nekdo drug kot Janša, bo taka stranka na vrhu priljubljenosti, da bo joj...In Slovenija bo zacvetela ....Sedaj pa vžigajo po njej, kot da so na SDS in Janšo čisto pozabili...Ne razumem teh ljudi....
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-1
0 1
simc167
26. 06. 2026 17.30
Ma kaj ta upičeni samovsecni overjen lažnivec ve kaj pomeni beseda opozicija? Na bruhanje mi gre komu so ti desnuharji prodali parlament. 🤮🤮🤮🤮
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+2
2 0
Lion90
26. 06. 2026 17.30
Haha kako pop tv hitro pise kaj v skodo desnice, ko je pri levih cisto tiho
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-1
0 1
lokson
26. 06. 2026 17.29
Hmmm. Isto sekundo, ko so pri Resnici zavrnili sodelovanje s pernatim(v glavnem zaradi nore Levice),so predmet dnevnega medijskega nažiganja. Pašna živina,pa v skladu z črednim nagonom, slepo sledi takšnim in drugačnom interpretacijam določenih dogodkov. Najbrž čisto slučajno, kajne.
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0 0
Skunk Works
26. 06. 2026 17.37
Pašna živina priklopljena z možgani na rtv vsak večer ob 7 uri, in tiskan gospodinjski čvek ala novice ipd....Ampak jih je vedno manj na srečo...Inteligentni ljudje najdejo informacije vsepovsod.......
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0 0
lakala28
26. 06. 2026 17.27
In to pravljico ma goljuf stevo sigurno overjeno pri notarju.
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+3
4 1
Čamil
26. 06. 2026 17.27
lopovska stranka. vazno da posteni zapuscajo stranko. ki imajo besedo. v lopovski stranki pa ostajajo lopovi ki kradejo, lazejo, goljufajo in ponarejajo.
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+3
5 2
JanezNovakJohn
26. 06. 2026 17.24
Tudi poslanci Resnice so za enkratno rabo. Enkrat izvoljeni in to je to. Kupljeni - prodani za max štiri leta.
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+7
11 4
lakala28
26. 06. 2026 17.27
Predvsem pa izrabljeni, samo tega še ne vejo. bolnikov poljub smrti še pride.
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+4
4 0
Aijn Prenn
26. 06. 2026 17.22
"Resnica po odhodu Juršiča: Stranke ni zapustil prostovoljno". Drži kot, da je sodno overjeno.
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+12
14 2
piu
26. 06. 2026 17.20
Kako nečastno je izdati svoje volivce in sedeti na dveh stolih....
Odgovori
+10
14 4
Deep1
26. 06. 2026 17.15
Te stranke več ne bo jeseni....
Odgovori
+14
19 5
john gotti
26. 06. 2026 17.14
to sploh ni stranka, je satelit…enako kot demokrati…vodi jo rožle 1 ,drugo pa rožle 2
Odgovori
+13
19 6
palinko74
26. 06. 2026 17.14
ti pa so laznjivci z butaro na celu
Odgovori
+12
14 2
ZigaZois
26. 06. 2026 17.12
Opažam, da Stevo poskuša diskreditirati vsakega, ki mu ne ploska. To se je verjetno naučil od svojega vzornika.
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+18
22 4
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