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Slovenija

Resnica postala članica skrajno desne Evrope suverenih narodov

Ljubljana, 08. 10. 2026 15.50 pred 55 minutami 2 min branja 10

Avtor:
STA L.M.
Stranka Evropa suverenih narodov

Stranka Resnica je uradno postala članica skrajno desne evropske stranke Evropa suverenih narodov (ESN). Članstvo vidijo kot pomemben korak v povezovanju z evropskimi političnimi partnerji, so sporočili iz Resnice, ki je med ključnimi področji sodelovanja izpostavila boj proti nezakonitim migracijam, energetsko varnost in manj birokracije.

Na spletni strani stranke ESN so v ponedeljek posodobili seznam članic, pri čemer je Resnica našteta kot ena od 11 političnih strank iz 11 evropskih držav, ki so del ESN.

Resnica je danes sporočila, da je postala "prva slovenska stranka, ki je članica skupine ESN". V sporočilu za javnost so navedli, da sodelovanje "temelji na številnih skupnih stališčih", v ospredju pa je "suverenost držav članic in pravica narodov, da sami odločajo o svoji prihodnosti, ob hkratnem sodelovanju evropskih držav tam, kjer je to v skupnem interesu".

"V Bruselj ne gremo po navodila. Gremo tja, da slovenski interesi dobijo svoj glas. Slovenija mora imeti v Evropi svoj glas – ne glasu Bruslja v Sloveniji, ampak glas Slovenije v Evropi," so dodali.

Stranka Resni.ca
Stranka Resni.ca
FOTO: 24UR

Med ključnimi področji sodelovanja so poudarili zaščito evropskih zunanjih meja in konec nezakonitega prehajanja meja, zaščito evropskega gospodarstva in industrije, več energetske varnosti ter manj nepotrebne centralizacije in birokracije. Izpostavili so tudi mir v Evropi, pri čemer Resnica zagovarja "začetek mirovnih pogajanj ter večjo vlogo diplomacije in dialoga pri reševanju mednarodnih konfliktov".

Stranka je sporočila še, da bo že konec tega meseca sodelovala na prvem dogodku ESN. Poseben poudarek želijo nameniti tudi povezovanju mladih, zato so se "že ob prvih pogovorih v Bruslju dogovorili za sodelovanje med podmladkom Resni.Carji in podmladkom ESN".

Evropa suverenih narodov je bila ustanovljena julija 2024 in združuje več nacionalnih desničarsko-populističnih strank na ravni EU. Med ustanovitelji je tudi skrajno desna nemška stranka Alternativa za Nemčijo (AfD). Politično skupino ESN v Evropskem parlamentu zastopa 27 poslancev iz devetih držav.

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Resnica ESN Evropa suverenih narodov politika Evropska unija

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KOMENTARJI10

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vlahov
08. 10. 2026 16.45
Odlična novica in za sedaj prava smer .
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+1
1 0
Veščec
08. 10. 2026 16.44
Bo treba'rajflo'razmastit,pa to
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0 0
borjac
08. 10. 2026 16.40
No pa so pokazali pravo barvo , Resni,ca je skrajna desnica , lopovi jo pa vodijo ....
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+1
2 1
ArkaMast
08. 10. 2026 16.35
Itak
Odgovori
-1
0 1
JanezOrban
08. 10. 2026 16.25
Čez 3 leta jih nebo več v parlamentu,Kdo bo te kriminalce volil!
Odgovori
+2
3 1
Potouceni kramoh
08. 10. 2026 16.24
Moooooč ljuuuudeeem ahahahahahahahahaha
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
08. 10. 2026 16.21
epp z von der ursulo na čelu se ne more imenovati desna smer-to je le pridobitniška smer,ki jo vozi levi pol.....malo vam...dosti nam....
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+1
1 0
Andrej 007
08. 10. 2026 16.11
Pravica naroda do samo odločanja je za vas pisuni skrajno desničarsko...
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+1
3 2
Bombardirc1
08. 10. 2026 16.04
Saj ne bo dolgo, do volitev...
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+1
4 3
tech
08. 10. 2026 15.52
So tudi v tej stranki taki goljufi kot iz naše ne-resnice? Je tudi tam vrednota kraja denarja delavcev in državi?
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+9
10 1
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