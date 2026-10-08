Resnica postala članica skrajno desne Evrope suverenih narodov

Na spletni strani stranke ESN so v ponedeljek posodobili seznam članic, pri čemer je Resnica našteta kot ena od 11 političnih strank iz 11 evropskih držav, ki so del ESN.

Resnica je danes sporočila, da je postala "prva slovenska stranka, ki je članica skupine ESN". V sporočilu za javnost so navedli, da sodelovanje "temelji na številnih skupnih stališčih", v ospredju pa je "suverenost držav članic in pravica narodov, da sami odločajo o svoji prihodnosti, ob hkratnem sodelovanju evropskih držav tam, kjer je to v skupnem interesu".

"V Bruselj ne gremo po navodila. Gremo tja, da slovenski interesi dobijo svoj glas. Slovenija mora imeti v Evropi svoj glas – ne glasu Bruslja v Sloveniji, ampak glas Slovenije v Evropi," so dodali.