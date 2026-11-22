Življenjski stroški so se v zadnjih letih občutno zvišali, neobdavčeni zneski povračil stroškov, ki jih delodajalci lahko izplačujejo zaposlenim za prehrano med delom, prevoz na delo, kilometrino in dnevnice, pa ne sledijo dovolj hitro dejanskim podražitvam, so v poslanski pobudi vladi zapisali v stranki.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, najvišje neobdavčeno povračilo za prehrano med delom trenutno znaša 7,96 evra na dan, za prevoz na delo pa 0,21 evra za vsak polni kilometer razdalje. Neobdavčena kilometrina za uporabo lastnega vozila na službeni poti znaša 0,43 evra na kilometer.

Predlagajo, da se postavka pri prehrani zviša na 9,90 evra na dan, pri prevozu na 0,26 evra, pri neobdavčeni kilometrini za uporabo lastnega vozila pa na 0,52 evra na kilometer.

"Ni sprejemljivo, da morajo zaposleni na prilagoditev povračil dejanskim stroškom čakati več let. Zato predlagamo, da se zneski ne le ustrezno zvišajo, temveč se v prihodnje avtomatično usklajujejo vsako leto glede na rast cen. S tem bi preprečili njihovo ponovno večletno zaostajanje za življenjskimi stroški," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Resnici.

Poudarili so tudi pomen razbremenitve gospodarstva in pozvali k podpori zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na decembrskem referendumu.