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Slovenija

Resnica še neodločena, partnerstvo za uspešno Slovenijo še brez opozicije

Ljubljana, 26. 06. 2026 06.52 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA
Tina Bregant, Jernej Vrtovec, Janez Janša, Anže Logar, Marko Lotrič

V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v Resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović.

Vabilo k partnerstvu je premier Janez Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti. Predvideva, da bi koalicijsko usklajene zakone, ki se bodo obravnavali po rednem postopku, in omnibusne zakone najmanj deset dni pred obravnavo na vladi posredovali podpisnicam sporazuma, ki se lahko vključijo v njihovo oblikovanje.

V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata.

Preberi še Han: Partnerstvo ni le podpis dokumenta

S košarico so se prvi odzvali v Levici in Vesni ter nato v Gibanju Svoboda. Oboji so med drugim dokument ocenili kot vsebinsko prazen.

Ta teden je vstop v partnerstvo zavrnilo tudi predsedstvo SD. Predsednik stranke Matjaž Han je ob tem napovedal, da bodo sodelovali pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, saj da razumejo svojo odgovornost.

Še najboljši izplen pri ponujenem sodelovanju bi si tako Janša lahko obetal v formalno opozicijski Resnici, ki pa je doslej glasovala skladno z vladno koalicijo. A v stranki odločitve o tem še niso sprejeli. Njen predsednik Zoran Stevanović je v sredo v izjavi v DZ dejal, da prepušča odločitev organom stranke, na vprašanje, kam se nagibajo, pa je dejal, da zares ne ve in da so "stvari vedno pol-pol".

Ob preteklih izjavah, ki so kazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo "posebne potrebe, da podpisujemo karkoli". "Če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja, mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali s SDS," je pojasnil.

Ponujenega partnerstva se je premier Janša dotaknil tudi v govoru na državni proslavi na predvečer dneva državnosti. Kot je dejal, ni nobeno naključje, da je bilo prav obdobje partnerstva za razvoj, ki ga je njegova prva vlada sklenila z opozicijsko SD, "najuspešnejše obdobje Slovenije od časov osamosvojitve". Ob tem je bil kritičen do dela politike, ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. "Še več. Roko sodelovanja zavrača celo takrat, ko je ponujena njemu in je v opoziciji," je dodal.

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KOMENTARJI5

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motorist_mb
26. 06. 2026 08.21
Lenuhi so out,sanjsko za SLO 💪
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+1
1 0
Lux_43
26. 06. 2026 08.14
Model, tisit, ki je šel kdaj s tabo v kr ene koalicije, je zmer propadel. Sicer pa, če je interventni zakon primer tele ene uspešne slovenije, blago nama. In ostali, delaš, kakor si zmer bil in boš, pač diktator. Grem stavit, da bo takole: 2030 dobimo čeferina na čelu neke nove spet liberalne stranke, Stevanović in Logar se bosta pridružila SDSu, ker jima bo retjing kazal zelo slabo, s tem, da bosta prenesla financiranje na SDS državno. LEta 2031, ob 40. obletnici samostojnosti boš spet imel svojo proslavo. Verjetno v nekem Šentjurju, financirano s strani Izraela. upam, pa da spotoma propade stranka SD in se končno ukine ena zelo koruptivna stranka, ki s svojim imenom nima nobene zveze. Tud SDS je taka, ampak lider je prevelik, kapital s stujine bo še zmeraj hodil.
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-1
1 2
natmat
26. 06. 2026 08.13
S prevaranti in lažnjivci se ne sodeluje!!!Naj se ta tragikomedija 4 čimprej konča...
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+1
2 1
Julijann
26. 06. 2026 08.10
In potem so zastonj vse besede predsednice države o sodelovanju med politiki. Vse večji razkol je. In jaz ga žal vidim na levi strani. Povabljeni bi imeli le to obvezo, da bi sodelovali, predlagali preden pride zadeva v DZ.
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+1
2 1
Lux_43
26. 06. 2026 08.21
Seveda ja. Model na hitro spreminja zakone, ki škodujejo najbolj ever delu populacije, prihaja politična policija, ja pa sej moraš biti resno, da ne rečem, kaj , da v tem sodeluješ. Golob je dal ene stvari takoj na referendum, naj jih da še tale ! Tole je samo tipična slovenska neumna floskula: dejmo skup stopit. To je potem enoumje. Lahko ga pa imamo, če se vrnemo v sistem Jugoslavije. Bodo vsaj družbeni sistemi bolj dostopni in folk bo imel stanovanja.
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