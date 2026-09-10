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Slovenija

Resnica išče zaveznike na evropski skrajni desnici

Bruselj/Ljubljana, 10. 09. 2026 14.02 pred 13 minutami 3 min branja 3

Avtor:
M.V.
Srečanje ESN in Resnice

Predstavniki stranke Resnica so se v Evropskem parlamentu srečali s predstavniki t. i. suverenistične skupine Evropa suverenih narodov (ESN), ki jo uvrščajo na skrajno desno in jo vodi AfD. Kot so sporočili iz stranke, so opravili "vsebinske in zelo konstruktivne pogovore o prihodnjem sodelovanju" ter ugotovili, da jih "povezuje veliko skupnih stališč" o tem, kakšno Evropo želijo v prihodnosti. Stranko ESN medtem zaradi domnevnega kršenja temeljnih vrednot preiskujejo bruseljski organi.

"Evropo suverenih držav, ki med seboj sodelujejo, vendar ohranjajo pravico odločati o svoji prihodnosti. Evropo, ki bo ponovno postavila v ospredje interese svojih ljudi, gospodarstva, varnosti in nacionalnih držav." Tako Resnica o skupnih interesih stranke in skupine ESN.

Med ključnimi skupnimi poudarki so prepoznali "predvsem več suverenosti držav članic in manj centralizacije odločanja v Bruslju, zaščito evropskega gospodarstva in industrije, razumno energetsko politiko, učinkovitejši nadzor migracij, zaščito svobode govora ter nasprotovanje vedno večjemu birokratskemu in ideološkemu poseganju evropskih institucij v življenje državljanov". Kot pravijo, bi morala Evropa v svetu ponovno zagovarjati svoje interese ter da bi diplomacija in dialog morala imeti večjo vlogo pri reševanju mednarodnih konfliktov. "Evropa potrebuje spremembo smeri, ne še več iste politike, ki nas je pripeljala do današnjega položaja," so zapisali v Resnici.

Ob tem so napovedali tesnejše sodelovanje in povezovanje stranke z ESN ter nadaljevanje pogovorov, tudi na ravni sodelovanja podmladkov.

Za kaj se zavzemajo?

Skupino ESN so po volitvah leta 2024 ustanovile suverenistične stranke, vodilno vlogo pa ima nemška stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), ki se sicer hitro krepi na domačem političnem prizorišču z zmago na volitvah v deželi Saška-Anhalt.

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Skupina ima v trenutnem 10. sklicu Evropskega parlamenta 27 poslancev iz devetih držav. Vodita jo Nemec René Aust in Poljak Stanisaw Tyszka. Poleg nemških in poljskih skupino tvorijo še poslanci iz Francije, Slovaške, Italije, Nizozemske, Češke, Bolgarije in Madžarske.

Po predvladujoči politični polarizaciji ESN spada na skrajno desnico evropskega parlamentarnega političnega spektra. Zahtevajo popolno ustavitev migracij in varovanje meja, pozivajo k remigraciji oz. deportaciji določenih skupin priseljencev nazaj v države izvora. Pozivajo k "demontaži centralizirane EU" in njenemu prestrukturiranju v "Evropo domovin". Zahtevajo, da se večina odločevalske moči iz Bruslja vrne nacionalnim parlamentom, ukinitev evra in ostro nasprotujejo federalizmu.

Evropski parlament
Evropski parlament
FOTO: Profimedia

Na področju okolja in energetike nasprotujejo zelenim politikam, pozivajo k vrnitvi k fosilnim in jedrskim virom. Ena od pomembnejših točk zanje je varovanje tradicionalne družine ter krščanske in evropske identitete.

Vidnejše politično stališče je sprememba odnosa do Rusije, nasprotovanje nadaljnjemu oboroževanju Ukrajine in zavzemanje za ukinitev sankcij proti Moskvi, saj da te bolj škodujejo Evropi kot Rusiji. Nasprotujejo tudi širitvi EU, predvsem na Balkan.

Zgodovinski postopek zaradi domnevnega kršenja temeljnih vrednot

Trenutno se soočajo z velikim političnim in pravnim pritiskom iz Bruslja. Evropski parlament je julija uradno potrdil zahtevo po preverbi skladnosti stranke ESN z ustanovnimi vrednotami EU. Gre za spoštovanje pravne države, človekovih pravic in demokracije. To je postopek brez primere, saj se prvič v zgodovini dogaja, da se uradno preverja skladnost celotne politične skupine s temeljnimi vrednotami EU.

Stranki ESN ter njenim pridruženim članom očitajo "redno uporabo rasističnega, homofobnega in antisemitskega govora ter širjenje skrajno desničarskega ekstremizma". S tem naj bi neposredno kršili 2. člen Pogodbe o EU, ki zahteva spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije in človekovih pravic.

Če bi Organ za evropske politične stranke in evropske politične ustanove (APPF) ugotovil kršitve, bi stranka ESN (ne pa celotna politična skupina) izgubila uradni status priznane evropske politične stranke. ESN bi tako tudi popolnoma zaprli finančne tokove iz proračuna EU. Stranka bi izgubila med dva in tri milijone evrov evropskih sredstev. Končne odločitve verjetno ni pričakovati pred koncem leta.

Pri tem v skupini ostro odgovarjajo, da gre za politično motivirane poskuse utišanja opozicije.

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ArkaMast
10. 09. 2026 14.16
OBSOJENCI nič vredni.
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0 0
baldahin
10. 09. 2026 14.10
Šolski primer političnega oportunizma, načelne brezbrižnost, ko stranka sklepa zavezništva izključno z namenom ohranitve ali pridobitve moči, prepoznavnosti in vpliva, pri čemer popolnoma opusti svoja ideološka in moralna načela.
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0 0
galeon
10. 09. 2026 14.08
Evropo brez tujcev. Torej spokajte se.
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