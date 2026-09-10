Resnica išče zaveznike na evropski skrajni desnici

"Evropo suverenih držav, ki med seboj sodelujejo, vendar ohranjajo pravico odločati o svoji prihodnosti. Evropo, ki bo ponovno postavila v ospredje interese svojih ljudi, gospodarstva, varnosti in nacionalnih držav." Tako Resnica o skupnih interesih stranke in skupine ESN. Med ključnimi skupnimi poudarki so prepoznali "predvsem več suverenosti držav članic in manj centralizacije odločanja v Bruslju, zaščito evropskega gospodarstva in industrije, razumno energetsko politiko, učinkovitejši nadzor migracij, zaščito svobode govora ter nasprotovanje vedno večjemu birokratskemu in ideološkemu poseganju evropskih institucij v življenje državljanov". Kot pravijo, bi morala Evropa v svetu ponovno zagovarjati svoje interese ter da bi diplomacija in dialog morala imeti večjo vlogo pri reševanju mednarodnih konfliktov. "Evropa potrebuje spremembo smeri, ne še več iste politike, ki nas je pripeljala do današnjega položaja," so zapisali v Resnici. Ob tem so napovedali tesnejše sodelovanje in povezovanje stranke z ESN ter nadaljevanje pogovorov, tudi na ravni sodelovanja podmladkov.

Za kaj se zavzemajo?

Skupino ESN so po volitvah leta 2024 ustanovile suverenistične stranke, vodilno vlogo pa ima nemška stranka Alternativa za Nemčijo (AfD), ki se sicer hitro krepi na domačem političnem prizorišču z zmago na volitvah v deželi Saška-Anhalt.

Skupina ima v trenutnem 10. sklicu Evropskega parlamenta 27 poslancev iz devetih držav. Vodita jo Nemec René Aust in Poljak Stanisaw Tyszka. Poleg nemških in poljskih skupino tvorijo še poslanci iz Francije, Slovaške, Italije, Nizozemske, Češke, Bolgarije in Madžarske. Po predvladujoči politični polarizaciji ESN spada na skrajno desnico evropskega parlamentarnega političnega spektra. Zahtevajo popolno ustavitev migracij in varovanje meja, pozivajo k remigraciji oz. deportaciji določenih skupin priseljencev nazaj v države izvora. Pozivajo k "demontaži centralizirane EU" in njenemu prestrukturiranju v "Evropo domovin". Zahtevajo, da se večina odločevalske moči iz Bruslja vrne nacionalnim parlamentom, ukinitev evra in ostro nasprotujejo federalizmu.

Evropski parlament FOTO: Profimedia

Na področju okolja in energetike nasprotujejo zelenim politikam, pozivajo k vrnitvi k fosilnim in jedrskim virom. Ena od pomembnejših točk zanje je varovanje tradicionalne družine ter krščanske in evropske identitete. Vidnejše politično stališče je sprememba odnosa do Rusije, nasprotovanje nadaljnjemu oboroževanju Ukrajine in zavzemanje za ukinitev sankcij proti Moskvi, saj da te bolj škodujejo Evropi kot Rusiji. Nasprotujejo tudi širitvi EU, predvsem na Balkan.

Zgodovinski postopek zaradi domnevnega kršenja temeljnih vrednot