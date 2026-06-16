Resnica sporazum z Janševo vlado pozdravlja, v dokumentu 'premalo vsebine'

Dopoldne je tako o morebitni pridružitvi partnerstvu razpravljala poslanska skupina. Kot so sporočili, se postopek nadaljuje na organih stranke. "Ko bo sprejeta dokončna odločitev, vam bomo poslali sporočilo za javnost," so še zapisali. Popoldne naj bi se na to temo sestal še svet stranke, a so v stranki danes zatrdili, da se svet stranke ne bo sestal danes. To pa naj ne bi bilo povezano z odsotnostjo predsednika stranke, ki je v funkciji predsednika DZ danes odšel na tridnevni obisk v Srbijo.

Zoran Stevanović FOTO: Aljoša Kravanja

Poleg poslanske skupine in sveta stranke se bo sestal še strokovni svet, so navedli v stranki. Javno objavljen statut stranke, sprejet februarja 2024, slednjega med organi stranke sicer ne predvideva. Ko bodo torej o Janševi ponudbi odločali vsi trije organi stranke, bodo sporočili odločitev in morebitne pogoje, so navedli. To naj bi v skrajnem primeru sporočili najpozneje v nedeljo, so dodali. Kot so navedli v SDS, pa povratno informacijo od strank pričakujejo v 14 dneh, torej do konca prihodnjega tedna.

'Ker nam daje jasen status opozicije'