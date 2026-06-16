Resnica sporazum z Janševo vlado pozdravlja, v dokumentu 'premalo vsebine'

Dopoldne je tako o morebitni pridružitvi partnerstvu razpravljala poslanska skupina. Kot so sporočili, se postopek nadaljuje na organih stranke. "Ko bo sprejeta dokončna odločitev, vam bomo poslali sporočilo za javnost," so še zapisali.
Popoldne naj bi se na to temo sestal še svet stranke, a so v stranki danes zatrdili, da se svet stranke ne bo sestal danes. To pa naj ne bi bilo povezano z odsotnostjo predsednika stranke, ki je v funkciji predsednika DZ danes odšel na tridnevni obisk v Srbijo.
Poleg poslanske skupine in sveta stranke se bo sestal še strokovni svet, so navedli v stranki. Javno objavljen statut stranke, sprejet februarja 2024, slednjega med organi stranke sicer ne predvideva. Ko bodo torej o Janševi ponudbi odločali vsi trije organi stranke, bodo sporočili odločitev in morebitne pogoje, so navedli. To naj bi v skrajnem primeru sporočili najpozneje v nedeljo, so dodali.
Kot so navedli v SDS, pa povratno informacijo od strank pričakujejo v 14 dneh, torej do konca prihodnjega tedna.
'Ker nam daje jasen status opozicije'
Kot je sicer v ponedeljek ob robu seje DZ dejal Stevanović, je partnerstvo formalno pozitivno "izključno zaradi tega, ker nam daje jasen status opozicije". Moti pa ga, da gre "le za neke formalnosti" in da je v tem dokumentu premalo vsebine. Na to je pred njim opozoril tudi poslanec Nedeljko Todorović, ki je ocenil, da ponujeni sporazum ni "kar tako za podpisati", zadeve pa da je treba še dodelati.
Resnica je formalno v opoziciji, a je v dosedanjih glasovanjih glasovala enotno s koalicijo. Stevanović sicer napoveduje, da bodo podpirali vsak zakon, ki bo v skladu z njihovim programom, ne glede na to, ali ga bo vložila koalicija ali opozicija.
Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, kjer so zato na ponedeljkovi seji izvršilnega odbora sprejeli odločitev, da se partnerstvu ne bodo pridružili. Namesto tega pa so napovedali, da bodo oblikovali vlado v senci in podpirali dobre predloge koalicije.
Levica je medtem sodelovanje v partnerstvu za razvoj Slovenije javno zavrnila že prejšnji teden. V SD pa po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.