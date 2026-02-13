Osnovne vrednote

Program stranke Resni.ca izhaja iz prepričanja, da je temeljni problem slovenske države sistemska korupcija, ki je po navedbah v programu prepletena skozi vse ravni odločanja – od lokalnih do državnih. Korupcija je opredeljena kot ključni razlog za nizke pokojnine, neučinkovito zdravstvo, propad infrastrukture, visoke davke in splošno zniževanje življenjskega standarda. Odprava korupcije je zato predstavljena kot predpogoj za rešitev večine drugih družbenih problemov. Drugi temeljni steber je suverenistična demokracija, ki jo program postavlja kot alternativo liberalni demokraciji. Po razlagi v dokumentu liberalna demokracija ne odraža več volje ljudstva, temveč interese kapitalskih, finančnih in medijskih centrov moči. Resni.ca zagovarja model, v katerem je državljan primarni nosilec oblasti, država pa mora delovati kot suveren subjekt v notranjih in zunanjih razmerjih. Vrednotni okvir vključuje maksimalno osebno svobodo posameznika, nedotakljivost človekovega telesa, svobodno odločanje o lastnem življenju, varstvo zasebnosti in zavračanje digitalnega nadzora, ohranitev gotovine kot sredstva osebne svobode. Poseben poudarek je na zavračanju elektronskih osebnih izkaznic, digitalnih valut, sledenja državljanom in koncentracije podatkov v rokah države ali nadnacionalnih institucij. Program povezuje politično suverenost tudi z zniževanjem javnega dolga, saj visoko zadolžene države po njihovem mnenju izgubljajo dejansko samostojnost.

Zdravstvo

Zdravstvo je opredeljeno kot eden najpomembnejših sistemov države, ki je po programu v globoki krizi zaradi korupcije, napačne organizacije in monopolov. Dokument poudarja, da Slovenija nima javnega zdravstva, temveč državno zdravstvo, kjer so v ospredju izvajalci, ne pacienti. Ključna usmeritev je ohranitev javnega zdravstva in hkratna odprava dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Stranka zagovarja model, v katerem ima pacient prosto izbiro izvajalca zdravljenja, ne glede na to, ali gre za državno ali nedržavno ustanovo, pri čemer so vse storitve v celoti financirane iz javnega denarja. To je opredeljeno kot javno, ne privatizirano zdravstvo. Program kritizira monopol ZZZS in predvideva njegovo odpravo oziroma temeljito preoblikovanje. Konkurenca med izvajalci naj bi po njihovem mnenju vodila k: - višji kakovosti storitev, - krajšim čakalnim dobam, - racionalnejšim nabavam, - odpravi korupcije v dobaviteljskih verigah. Poseben sklop je namenjen naravnemu zdravljenju in preventivi, kjer dokument zagovarja večjo vlogo preventive, izobraževanja o zdravem življenjskem slogu in naravnih pristopih k zdravju. Zelo jasno je izraženo stališče glede cepljenja: - odprava obveznega cepljenja, - popolna svoboda odločitve posameznika, - sprememba Zakona o nalezljivih boleznih v skladu z Ustavo, - zavračanje vladnega odločanja z odloki.

Kratkoročno Resni.ca dopušča omejeno vlogo države pri povečanju ponudbe stanovanj, predvsem za reševanje prvega stanovanjskega problema.

Stanovanja in stroški bivanja

Stanovanjska problematika je opisana kot ena ključnih zaviralnih točk demografskega razvoja. Program navaja, da so visoke cene nepremičnin posledica špekulacij, koncentracije kapitala in neučinkovitega delovanja države. Kratkoročno Resni.ca dopušča omejeno vlogo države pri povečanju ponudbe stanovanj, predvsem za reševanje prvega stanovanjskega problema, pri čemer poudarja: - vezavo pravice do nakupa na državljanstvo, - odpravo korupcije pri gradnji, - neposeganje v kmetijska zemljišča. Dolgoročno pa zavrača državno gradnjo kot sistemsko rešitev in zagovarja tržno uravnavanje ponudbe. Ključni ukrepi so usmerjeni na ponudbeno stran: - ukinitev davka na najemnine, - znižanje ali odprava komunalnih prispevkov, - znižanje DDV na gradbeni material, - sprememba politike zazidljivosti zemljišč. Za mlade družine je predviden model posojila z odplačevanjem skozi najemnino, kar naj bi zmanjšalo kreditno nesposobnost.

Plače, davki in kupna moč

Davčna politika je eden najbolj obširno razdelanih delov programa. Temeljno izhodišče je, da so davki v Sloveniji previsoki in da zavirajo gospodarsko aktivnost, investicije in kupno moč. Stranka zagovarja: splošno znižanje davkov, cilj znižanja efektivne obdavčitve proti 33 % ali manj, odpravo nepremičninskega davka, zavračanje trošarin, zlasti na energente. Predvidena je enotna davčna stopnja, zmanjšanje progresije, uvedba socialne kapice na prispevke, razširitev davčnih razredov. Poseben poudarek je na zvišanju splošne olajšave, avtomatski indeksaciji davčnih lestvic, znižanju DDV za pocenitev življenjskih dobrin. Cilj je povečanje neto plač in splošne kupne moči.

Pokojnine in staranje prebivalstva

Pokojninski sistem je označen kot nepravičen in izčrpan, predvsem zaradi korupcije in napačnega upravljanja. Program priznava obstoječo strukturo treh stebrov, a poudarja potrebo po temeljiti prenovi. Ključne usmeritve: - občutno zvišanje pokojnin, ko se odpravi korupcija, - profesionalno in neodvisno upravljanje skladov, - večja vloga naložbene učinkovitosti, - uporaba ETF-jev, INR in pasivnega investiranja. Program podpira: - aktivacijo upokojencev brez izgube pokojninskih pravic, - zmanjšanje stroškov upravljanja skladov, - depolitizacijo upravljanja.

Stranko vodi Zoran Stevanović.

Varnost in stabilnost (notranja in zunanja)

Varnost je razumljena predvsem skozi prizmo suverenosti države. Program zavrača podrejanje interesom EU, NATA in drugih mednarodnih organizacij, kadar so ti v nasprotju z voljo državljanov. Zunanja politika naj bo: - suverenistična, - miroljubna, - usmerjena v zaščito nacionalnega interesa. Stranka nasprotuje oboroževanju tujih konfliktov, hkrati pa poudarja potrebo po lastni obrambni sposobnosti. Izobraževanje in (tehnološki) razvoj Izobraževalni sistem je ocenjen kot zastarel in preobremenjen z nepotrebnim balastom. Program predvideva: - temeljito reformo učnih načrtov, - poudarek na življenjskih znanjih, - razvoju logike, programiranja, finančne pismenosti. Poseben poudarek je na: - šolanju na domu kot enakovredni obliki, - večji avtonomiji šol in učiteljev, - zmanjšanju birokracije. Projekt Resni.START predvideva varčevalni račun za vsakega otroka ob rojstvu, namenjen izobraževanju, stanovanju ali podjetništvu.

Korupcija, transparentnost in zaupanje v institucije

Korupcija je osrednja tema programa. Predvideni ukrepi vključujejo: - uvedbo kaznivega dejanja politični kriminal, - ukinitev zastaralnih rokov, - razpustitev KPK, - ustanovitev posebnega tožilstva, policije in sodišča za politični kriminal. Politični funkcionarji bi nosili kazensko in materialno odgovornost, kandidati pa bi morali predložiti potrdila o nekaznovanosti.

Gospodarski model temelji na energetski suverenosti, nizkih davkih in diverzifikaciji trgov.

Gospodarstvo, podjetništvo in delovna mesta

Gospodarski model temelji na energetski suverenosti, nizkih davkih in diverzifikaciji trgov. Jedrska energija (JEK2) je opredeljena kot projekt vrhovnega nacionalnega pomena. Program predvideva: - vzpostavitev posebnih ekonomskih con (SEZ), - davčne olajšave, - hitre postopke, - uporabo diplomacije za izvoz. Poseben poudarek je na repatriaciji kapitala z enkratnim 5-odstotnim davkom ter aktivni vlogi Slovenskega razvojnega sklada.

Podnebje in energetika