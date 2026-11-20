Prva nepovezana poslanca v tem mandatu dan po odločitvi, da zapuščata Resnico: "Jaz sem zelo miren. Nevihta je mimo, zdaj pa samo delat naprej," je dejal Aleksander Štorek. A s kom? Vabila o pristopu dvojice v poslanske skupine se – kot trdita – namreč vrstijo. "Pogovarjamo se z enimi, z drugimi, tako da nič kaj resnega," je dejal Štorek, a podrobnosti ni razkril. Kokot je že potrdila, da je o njunem odhodu iz Resnice govorila tudi s premierjem Janezom Janšo. Ta pravi, da gre za običajno dogajanje pri strankah, ki prvič pridejo v parlament. "Če me sprašujete, če bo to vplivalo na delo koalicije – gotovo ne bo bolj enostavno, bo več koordinacije, ne bo pa to koalicije ogrozilo," je poudaril.

Ob tem niso osamljena niti mnenja, da bi svoj pristan nepovezana poslanca lahko čez čas našla prav v poslanski skupini SDS. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak sicer pravi, da na mizi ni "nobenih ponudb, nobenega barantanja, prestopanja." "Jaz slišim cel kup govoric po DZ-ju. Najbolj zanimiva se mi je zdela, kako bomo zrušili PDZ-ja. Ta je bila pa res taka prvoaprilska." Se pa bodo, kot pravi, sestali že v ponedeljek, ko bodo govorili o prihodnjem sodelovanju. "Koalicija je trdna, to pomeni, da še vedno imamo glasove, vse," pravi vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav Ušaj. Ključna, kot sta včeraj zapisala, so bila nesoglasja, zaradi katerih svoje poti v stranki nista mogla nadaljevati. In medtem, ko Stevanović tudi danes – še vedno brez konkretnega komentarja.

Ostrejši je bil generalni sekretar stranke Matjaž Gorjup. "Nič ni razpadlo, razpadel je samo mit o nepogrešljivosti nekaterih posameznikov". Kot dodaja, "stranka žal ne more izbirati, kateri izmed njenih kandidatov bo izvoljen v državni zbor. Lahko pa izbira, koga bo uvrstila na kandidatno listo". Prav pri tem pa da se posuva s pepelom, saj da so pri nekaterih posameznikih naredili napačno presojo. Ob tem pa drugi mož stranke še, da Resnica ni ne leva ne desna – kljub nedavni priključitvi skrajno desnim Suverenistom na evropski ravni, katere soustanoviteljica je Alternativa za Nemčijo. A dvojica na očitke zdaj že nekdanjega strankarskega kolega ni skočila. Sta pa vstala in se presedla v poslanskih klopeh. A ne za dolgo – v Levici so se namreč pritožili, da sta si mesti samovoljno izbrala in naj se ju vrne na sedeža, ki sta jima bila določena ob začetku mandata. Zato sta se – vsaj fizično – vrnila med poslance Resnice.

Razlogi za izstop so se začeli kopičiti že pred letom dni

Kokot, ki je izstopila iz stranke Resnica in postala nepovezana poslanka, je v oddaji 24UR Zvečer vztrajala, da njena odločitev ni bila hipna, temveč premišljena. Čeprav so se kot možni razlogi za njen odhod omenjali razrešitev z mesta vodje poslanske skupine, slab rezultat stranke na lokalnih volitvah in odpoved kongresa, Kokot pravi, da je šlo za nekaj drugega. Razlogi naj bi se začeli kopičiti že pred letom dni. Na vprašanje, kaj je bila kaplja čez rob, je pojasnila, da o razlogih za odhod ne želi javno razpravljati. "Kot sem že povedala včeraj, ne želim prati umazanega perila v javnosti, tako da jaz bi tukaj na tej točki ne bi, da me več sprašujete oziroma da ugibamo oziroma da razpravljamo o nadaljnjih vzrokih. V bistvu pa je šlo za nekaj tretjega. In tudi, da se je začelo že pred letom dni," je povedala.

Katja Kokot in Aleksander Štorek FOTO: Bobo

Na vprašanje, ali pri nekaterih svojih željah v stranki ni bila uslišana, je odgovorila, da politično delo ni črno-belo. "Poglejte, o delu v politiki nikdar ni črno-belo. Tukaj je veliko sivine," je dejala. Prav tako ni želela komentirati, ali so ji v stranki pojasnili, zakaj je ne vidijo več na čelu poslanske skupine. Kokot si želi, da bi se strasti umirile, sama pa namerava nadaljevati poslanski mandat. "Jaz sem tukaj zaradi ljudi, ki so me izvolili. Jaz sem tukaj zaradi ljudi, ki mi zaupajo, in nameravam nadaljevati ta mandat in delati za ljudi," je poudarila.

Odgovorila Gorjupu: "Že tukaj ena laž"

Odzvala se je tudi na izjave generalnega sekretarja Resnice Matjaža Gorjupa, ki je bil kritičen do njenega odhoda iz stranke. Gorjup je med drugim dejal, da ni razpadla Resnica, temveč mit o nepogrešljivi Kokot. Na vprašanje, ali se je imela za nepogrešljivo, je odgovorila, da so takšne izjave smešne. "Glejte, to je smešno, ampak kaže pa na karakter tistega, ki to piše. Ker če ste dobro pogledali na mojih straneh, v mojih objavah ne delam tega, ne perem umazanega perila," je dejala. Kokot je pojasnila tudi, zakaj se je pred izstopom iz Resnice pogovarjala s predstavniki drugih strank, med drugim z Janšo. Kot je dejala, so takšni pogovori pomembni za ohranjanje politične stabilnosti in preprečevanje nenadnih pretresov. "Že dalj časa veste, da so komunikacije pred vsakršno večjo odločitvijo ključne za to, da se ohrani neka stabilnost v politiki, v delovanju države. Vseeno smo mi tukaj del zakonodajne veje oblasti. In prav je, da se ne dela nekih šokov ali pa večjih premikov, brez da se o tem predhodno ne pogovorimo," je pojasnila.