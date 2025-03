Resnična bolečina: črna komedija, ki boli prav tam, kjer mora

JESSE EISENBERG in KIERAN CULKIN v filmu, ki vas bo nasmejal, raznežil in presunil!

Resnična bolečina FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Rezervirajte datum – 27. februar! V slovenske kinematografe, v distribuciji Blitz Filma, prihaja ena najbolj pričakovanih črnih komedij leta – Resnična bolečina (A Real Pain), film, ki združuje izjemen humor, globoko čustveno zgodbo in vrhunsko igralsko zasedbo. Film, ki ga je režiral in napisal Jesse Eisenberg (The Social Network, Zombieland), pripoveduje zgodbo o dveh popolnoma različnih bratrancih – Davidu in Benjiju – ki se podata na potovanje po Poljski v spomin na svojo babico. Kar se začne kot tipično družinsko popotovanje, se hitro spremeni v razkrivanje preteklih zamer, eksistencialnih vprašanj in enega najbolj nenavadnih turističnih potovanj vseh časov.

GLAVNI IGRALCI IN NAGRADE Kieran Culkin – sveži dobitnik ZLATEGA GLOBUSA in EMMYJA za vlogo v seriji Nasledstvo (Succession), kjer je svet osvojil s svojo sarkastično in nepredvidljivo igro. Tukaj igra Benjija – tistega bratranca, ki ga vsi imamo: preveč sproščen, malce kaotičen, a vedno zabaven. Culkin je za svojo vlogo v Resnični bolečini prejel nominacijo za oskarja za najboljšo stransko vlogo. Jesse Eisenberg – oskarjevec v kategoriji najboljšega igralca (The Social Network), scenarist, režiser in eden najbolj prepoznavnih obrazov inteligentne komedije. Tokrat stopi tudi pred kamero kot David, introvertirani in previdni bratranec, ki mu Benjijevo divje obnašanje dviguje pritisk. Eisenberg je za scenarij filma Resnična bolečina prejel nominacijo za oskarja za najboljši izvirni scenarij. V filmu nastopajo tudi Will Sharpe (The White Lotus), Jennifer Grey (Umazani ples), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation) in mnogi drugi.

STE VEDELI? - Jesse Eisenberg je sprva želel igrati Benjija, a se je odločil za vlogo Davida, ker je Benjijev lik "preprosto preveč kul". - Kieran Culkin je sprva želel zavrniti vlogo, a se je zaljubil v scenarij in si premislil. Danes priznava, da je bil to eden njegovih najboljših igralskih izzivov. - Nekateri prizori so bili posneti na avtentičnih lokacijah, kot je nekdanje koncentracijsko taborišče Majdanek – tam je bila ekipa tako ganjena, da so med snemanjem zavladale popolna tišina in solze. - Film je bil del Sundance festivala, kjer je požel stoječe ovacije!

ZAKAJ SI GA MORATE OGLEDATI V KINU? Resnična bolečina ni le še ena črna komedija – je film, ki na nepozaben način združuje smeh, solze in iskrene trenutke. Jesse Eisenberg in Kieran Culkin ustvarita neprekosljivo igralsko kemijo, zaradi katere njuna lika delujeta neverjetno pristno. Film vas bo nasmejal z bistroumnimi, rahlo ciničnimi in pronicljivimi dialogi, hkrati pa vas bo popeljal na čustveno potovanje, ki zastavlja pomembna vprašanja o družini, identiteti in spoprijemanju s preteklostjo. To je zgodba, ki vas bo zabavala, presenetila in ganila – ne da bi se pri tem odrekla inteligentnemu humorju, zaradi katerega boste o filmu razmišljali še dolgo po odhodu iz kina.

