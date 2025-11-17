Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Resnične zgodbe žensk, ki dokazujejo, da se moč rodi iz ranljivosti

Ljubljana, 17. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
POP TV
Komentarji
0

V sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".

V sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".

Moč ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak da se znaš z nežnostjo pobrati

Ota Širca Roš
Ota Širca Roš FOTO: POP TV

V pogovoru z novinarko POP TV Oto Širca Roš bosta na odru gostji, ki s svojo zgodbo navdihujeta: Bronja Žakelj, avtorica romana Belo se pere na devetdeset, in Nina Wabra Jakič, ženska, ki je po zahtevnem življenjskem preobratu našla novo moč in smisel.

"Ko spregovoriš o tem, kar boli, izgubi moč nad tabo," pravi Bronja Žakelj.

"Življenje nas včasih zlomi, a ravno tam odkrijemo svojo resnično moč," dodaja Nina Wabra Jakič.

To bo ganljiv zaključek konference – pogovor o ranljivosti, hvaležnosti in notranji moči, ki povezuje vse generacije žensk.

Doživi zaključek, ki te napolni z upanjem. 3. decembra v Centru Rog v Ljubljani – dogodek, ki spomni, da si dovolj, točno taka, kot si. Konferenca "Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi". Število mest je omejeno – vstopnice so že na voljo.

konferenca moč duha menopavza zdravje žensk platforma
Naslednji članek

Izteka se še zadnji rok za prijavo za glasovanje na referendumu po pošti iz Slovenije

Naslednji članek

Torbe polne gotovine, zlata stranišča in posnetki tajnih dogovorov

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330