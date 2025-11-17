Resnične zgodbe žensk, ki dokazujejo, da se moč rodi iz ranljivosti

V sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".

Moč ni v tem, da nikoli ne padeš, ampak da se znaš z nežnostjo pobrati

V pogovoru z novinarko POP TV Oto Širca Roš bosta na odru gostji, ki s svojo zgodbo navdihujeta: Bronja Žakelj, avtorica romana Belo se pere na devetdeset, in Nina Wabra Jakič, ženska, ki je po zahtevnem življenjskem preobratu našla novo moč in smisel. "Ko spregovoriš o tem, kar boli, izgubi moč nad tabo," pravi Bronja Žakelj. "Življenje nas včasih zlomi, a ravno tam odkrijemo svojo resnično moč," dodaja Nina Wabra Jakič. To bo ganljiv zaključek konference – pogovor o ranljivosti, hvaležnosti in notranji moči, ki povezuje vse generacije žensk.