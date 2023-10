Resničnostni šov, ki naj bi mlade navdušil za vojaški poklic

"Osrednje vodilo celotne serije je predstaviti proces usposabljanja in izgradnje vojaka SV, ki temelji na prostovoljnem služenju vojaškega roka in usposabljanju posebnih enot. Na ta način se obenem popularizira poklice v Slovenski vojski in približa poslanstvo in vrednote njenih pripadnic in pripadnikov," so v povabilu k oddaji ponudb za izvedbo javnega naročila konec avgusta zapisali na Morsu.

Pojasnili so, da je namen projekta z delovnim naslovom "Vojak v akciji" spodbujanje zanimanja za vojaški poklic in posledično promocija zaposlovanja v Slovenski vojski.

Serija, namenjena gledalcem med 16 in 30 let, bi obsegala najmanj deset epizod, dolgih med 40 in 45 minut. Temeljila bi na pozitivni tekmovalnosti in doseganju ciljev. Skozi posamezne serije bi napredovali in se ustrezno razvijali le najboljši udeleženci. Na koncu bi zmagal najbolj pripravljen, usposobljen, iznajdljiv, trden in discipliniran vojak.

"Služila bi kot izobraževalno in promocijsko orodje za predstavitev poklica vojaka in bo primerna za predvajanje tako na televiziji kot na digitalnih platformah in družbenih omrežjih. Vsebina bo prilagojena interesom in potrebam mladih ter jih spodbujala k razmisleku o možnostih služenja vojaškega poklica oziroma sodelovanja s Slovensko vojsko," so še dodali na Morsu.

Serijo, ki bo predstavljala dejanski način usposabljanja v Slovenski vojski, življenje vojakov in njihov vsakdan, obvladovanje vojaških veščin, delovanje v stresnih situacijah, voditeljstvo, organiziranost in disciplino, preživetje v naravi, nudenje prve pomoči ter pomen fizične pripravljenosti, bi gledalci lahko spremljali septembra, oktobra in novembra prihodnje leto.