Vojaške vrste bi do leta 2035 okrepili na 10.000 pripadnikov, za obrambo dva odstotka BDP

Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske (SV) bi se do leta 2035 povečal na 10.000 pripadnikov, končno razmerje med poklicnimi vojaki in pogodbeno rezervo pa bi bilo približno 70:30. Ob nezadostnem zagotavljanju obsega stalne in rezervne sestave bi se dopustila tudi ponovna ocena smotrnosti uvedbe vojaške dolžnosti. Nadaljnji razvoj SV sicer temelji na projekciji postopnega doseganja dvoodstotnega deleža BDP-ja za obrambne izdatke najpozneje do omenjenega leta.

icon-expand Resolucija je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje zmogljivosti Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem področju. Praviloma se pripravi vsaka štiri leta. FOTO: Bobo

Vlada je določila besedilo predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035 ter ga poslala v obravnavo državnemu zboru. Razvoj Slovenske vojske do leta 2035 bo potekal v treh fazah: v prvi do vključno leta 2026, v drugi med letoma 2027 in 2030 ter v tretji med letoma 2031 in 2035. Izboljšanje pripravljenosti za vojaško obrambo bo stalnica celotnega razvoja, izhaja iz sporočila obrambnega ministrstva. Končni cilj razmerje 70:30 "Do konca prvega razvojnega obdobja leta 2026 se bo ohranjal sedanji obseg okrog 7000 pripadnikov Slovenske vojske, do konca drugega razvojnega obdobja leta 2031 se bo obseg povečal na približno 8500 pripadnikov. Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske bo do leta 2035 vključeval 10.000 pripadnikov s končnim razmerjem najmanj 7000 pripadnikov stalne in do 3000 pripadnikov pogodbene rezervne sestave ter novih oblik pogodbene rezerve Slovenske vojske," je zapisano v predlogu resolucije, objavljenem na spletnih straneh e-Uprave. Če pa bi dve leti zapored vojaške vrste štele manj kot 6000 pripadnikov stalne sestave, pa bi se, če bi bilo treba, "ponovno ocenila uvedba znanih ali nadgrajenih oblik vojaške dolžnosti".

icon-expand Zdaj veljavno Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 je DZ sprejel leta 2010. FOTO: Miro Majcen

Strateški pregled obrambe, ki ga je ministrstvo izvedlo leta 2016, je pokazal, da izzivi na področju finančnih, kadrovskih in materialnih virov, s katerimi se SV spoprijema že nekaj let, ob vse bolj nepredvidljivem in negotovem mednarodnem varnostnem okolju otežujejo razvoj Slovenske vojske v skladu s sprejetimi razvojno-usmerjevalnimi in planskimi dokumenti ter izvajanje zakonsko predpisanih nalog. Zastavljeni razvojni cilji niso bili podprti s potrebnimi viri in strukturnimi prilagoditvami v vojski, kar se kaže v večletni negativni oceni njene pripravljenosti in kritičnih ocenah zavezništva. Možnost oblikovanja novih oblik pogodbene rezervne sestave Te ugotovitve in ocene so bile upoštevane pri pripravi novega programa za dolgoročno obdobje do leta 2035, pojasnjujejo. Resolucija predvideva večfazni razvoj SV za pospešeno odpravljanje nakopičenih razvojnih zaostankov iz preteklega desetletja in usmerja razvoj Slovenske vojske v vzpostavitev učinkovitejših vojaških zmogljivosti. Med drugim predvideva krepitev profesionalizma, vojaške etike, voditeljstva ter organizacijske kulture in klime, izboljšanje delovnopravnega in socialnega statusa pripadnikov SV, nadgradnjo sistema vojaškega izobraževanja in urjenja, pa tudi pripravo sodobnih strategij in taktik. Resolucija opredeljuje tudi možnost oblikovanja novih oblik pogodbene rezervne sestave SV, ki bodo organizirane prostorsko, vodene z manjšim jedrom stalne sestave vojske in umeščene v enotno strukturo poveljevanja in kontrole SV.