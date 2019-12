Respiratorne okužbe spet na pohodu

Na infekcijsko kliniko so konec tedna sprejeli 49 bolnikov z respiratornimi obolenji, med njimi 27 otrok, ki so jih zaradi pomanjkanja prostora preusmerjali na Pediatrično kliniko. V jesenskih mesecih število akutnih okužb dihal prične naraščati in običajno doseže vrh v januarju ali februarju. Okužbe ponavadi izzvenijo v nekaj dneh, večina pa bolezen preboli doma in niti ne potrebuje obiska zdravnika.

Povečano število bolnikov z respiratornimi obolenji je ta konec tedna prisililo zaposlene na ljubljanski infekcijski kliniki k iskanju prostorskih rešitev. Preko vikenda so v urgentnih ambulantah klinike pregledali 127 bolnikov, 65 odraslih in 62 otrok. 49, med njimi 27 otrok, jih je potrebovalo bolnišnično zdravljenje. "Zaradi povečanega števila otrok z respiratornimi okužbami in pomanjkanja prostora smo otroke preusmerjali na Pediatrično kliniko," so ob tem sporočili z UKC Ljubljana. Respiratorna obolenja večinoma zdravimo simptomatsko. FOTO: Shutterstock Vse več bolnih, a vrhunca okužb še nismo dosegli V jesenskih mesecih število akutnih okužb dihal prične pričakovano naraščati in običajno doseže vrh v januarju ali februarju, je ob tem pojasnila epidemiologinja Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Vzrokov je več – po eni strani se spremenijo okoljski dejavniki, ki omogočajo boljše preživetje mikrobov v okolju, pa tudi možnost prenosa se poveča, saj se predšolski otroci in šolarji v vrtcih oziroma šolah ponovno intenzivno družijo. Največji porast števila akutnih okužb dihal pa je zaznati s pojavom in kroženjem virusov influence – povzročiteljev gripe," je dodala. Večino akutnih okužb dihal povzročajo virusi, redkeje bakterije. Okužbe ponavadi v nekaj dneh ali tednu dni izzvenijo same po sebi, zato večina zdravniške pomoči niti ne poišče. Poleg respiratornih so v zimskem času bolj pogoste tudi nekatere črevesne "viroze" npr noroviroza, rotaviruoza in čisto mogoče je, da bolnik, oslabljen po prvi bolezni, takoj stakne še drugo. Kako skrbimo za bolnika? "Bolnik z nalezljivo boleznijo naj se zdravi doma. Zdravljenje je večinoma podporno, simptomatsko. Pri okužbah dihal naj bolnik počiva, jemlje zdravila za zmanjšanje telesne temperature, pri črevesnih nalezljivih boleznih je potrebna ustrezna rehidracija, če izgublja veliko tekočine zaradi bruhanja in/ali driske, ter počitek. Če rehidracija ni možna, je treba poiskati zdravniško pomoč zaradi eventualnega zdravljenja z infuzijo v npr. dnevnih bolnišnicah," je epidemiologinja dodala nasvete, kako skrbeti za obolelega. Najbolj ogroženi so majhni otroci, starejše osebe ter kronični bolniki.