Izjemna lokacija v središču mesta s pogledom na Ljubljanski grad

Nebo se nahaja v samem središču Ljubljane, na vrhu znamenite stavbe Nama, kar omogoča nepozaben razgled na mesto. Lokacija je idealna za pare, ki želijo doživeti čarobnost svojega poročnega dne v stilu prave mestne poroke.

Restavracija Nebo – Unikatno poročno prizorišče

Restavracija ponuja intimen ambient za do 150 gostov in je idealen prostor za izvedbo poročnega slavja. Posebnost lokacije dodatno poudari pokrita terasa s panoramskim razgledom na Ljubljanski grad, ki ustvarja izjemno vzdušje za vse tiste, ki si želijo izmenjati poročne zaobljube na eni najlepših teras v Ljubljani. Restavracija, katere terasa je namenjena tudi za poročni obred, je obenem tudi klub, kar omogoča prehod vzdušja iz intimnega in romantičnega v zabavno ter plesno. Ta prilagodljivost omogoča, da se mladoporočenci in gostje zabavajo brez menjave lokacije, kar ohranja nemoteno vzdušje na poročnem dnevu.

Civilni Obred - Terasa z najlepšim sončnim zahodom v mestu

Mladoporočenci lahko zabeležijo svoj poročni dan s čudovitim sončnim zahodom na terasi, ki nudi razgled na Ljubljanski grad. Obred poteka na pokriti terasi s čudovitim panoramskim razgledom na Ljubljanski grad, kar ustvarja prijetno vzdušje za vse tiste, ki si želijo izmenjati poročne zaobljube na eni najlepših teras v Ljubljani. V ceno je vključena postavitev za civilni obred, ki vključuje mizo za matičarja, mladoporočenca in priče, elegantne stole, zastave in zeleno ozadje z zlatim okvirjem, ki ga je mogoče personalizirati z začetnicama mladoporočencev, s čimer ustvarite čudovit "photo wall".

Dostop do terase je odprt skozi celoten večer, kar omogoča čudovite priložnosti za fotografiranje s slikovitim ozadjem Ljubljanskega gradu.

Privlačen interier

Notranjost restavracije združuje sodobno eleganco s klasičnim šarmom. Vsak kotiček je premišljeno oblikovan in stilsko opremljen, kar ustvarja privlačno okolje za poročno slavje in čudovito ozadje za fotografiranje mladoporočencev.

Visokotehnološko opremljen prostor Prostor je opremljen z najnovejšo tehnološko opremo. V osrednjem prostoru, kjer se nahaja oder, je nameščen LED zaslon, na voljo je vrhunsko ozvočenje, oder in oprema za DJ-ja. Vse to predstavlja dodano vrednost dogodka in prispeva k temu, da pari privarčujejo pri najemanju tehnične opreme ter da njihov dan postane pravo multimedijsko doživetje.