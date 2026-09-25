Retinoidi iz ponudbe Pharmagea po koncentraciji, od 0,01 % do 0,3 % retinola: Paula's Choice Skin Recovery, Skin Balancing, Resist, Clinical z 0,3 % retinolom in 2 % bakuchiola ter Rilastil Multirepair Retinol Tech. FOTO: Pharmagea

Retinol je najbolje raziskana učinkovina proti znakom staranja kože, hkrati pa učinkovina, ki jo največ ljudi opusti prezgodaj. Razlog je skoraj vedno enak: premočan izdelek, prepogosto, prehitro. V dermokozmetični trgovini Pharmagea v Ljubljani, ki ima enega največjih izborov retinoidov v Sloveniji, to vsak teden opažajo na brezplačnih svetovanjih. V tem vodniku, ki temelji na podatkih o izdelkih in nasvetih trgovine Pharmagea, boste izvedeli, kaj retinol naredi koži, v čem se razlikuje od retinala, katero koncentracijo izbrati za začetek in kako ga uvesti, da se koža prilagodi, namesto da se upre.

Kaj je retinol in kako deluje proti staranju kože?

Retinol je oblika vitamina A. V koži se pretvori v retinojsko kislino, ki pospeši obnavljanje celic, spodbudi nastajanje kolagena in uravnava delovanje žlez lojnic. Rezultat je bolj gladka koža, manj vidne gube in drobne linije, bolj enakomeren ten in manj nepravilnosti. Zato je retinol prva izbira pri anti-age negi obraza in prvih znakih staranja obraza, uporablja pa se tudi pri aknah, razširjenih porah in pigmentnih madežih.

Retinol ali retinal: v čem je razlika?

Retinoidi so krovno ime za vse oblike vitamina A v negi kože. Med seboj se razlikujejo po moči in hitrosti delovanja: - Retinol je najbolj razširjena kozmetična oblika. Koža ga v retinojsko kislino pretvori v dveh korakih, zato deluje postopno in je primeren za večino uporabnikov. - Retinal (retinaldehid) je od retinojske kisline oddaljen le en korak, zato deluje hitreje kot retinol, a ostaja nežnejši od zdravil na recept. - Granactive retinoid je novejša generacija retinoida z minimalnim tveganjem za draženje, primeren tudi za občutljivejšo kožo. - Tretinoin (retinojska kislina) je zdravilo, ki je v Sloveniji na voljo le na recept pri dermatologu. Pharmagea za prvi retinoid priporoča retinol. Retinal je za kožo, ki retinol že dobro prenaša in želi hitrejše rezultate.

Kateri retinol izbrati v Sloveniji: koncentracija je pomembnejša od znamke

Pravilo, ki ga Pharmagea priporoča pri izbiri retinola, je preprosto: začnite z nizko koncentracijo in stopnjujte postopoma. Začetniki naj izberejo od 0,01 do 0,1 odstotka, izkušeni uporabniki lahko posežejo po 0,3 odstotka. Premočna formula na začetku je najpogostejši razlog, da uporabniki retinol opustijo. V Evropski uniji je 0,3 odstotka tudi zakonska zgornja meja za retinol v izdelkih za obraz. Po Uredbi Komisije (EU) 2024/996 smejo kozmetični izdelki, dani na trg od 1. novembra 2025, vsebovati največ 0,3 odstotka retinolnega ekvivalenta, losjoni za telo največ 0,05 odstotka, vsak tak izdelek pa mora nositi opozorilo "Vsebuje vitamin A. Pred uporabo upoštevajte vaš dnevni vnos." Zato je 0,3 odstotka danes referenčna koncentracija za serum za obraz in zato to opozorilo najdete tudi na embalaži seruma Rilastil Retinol Tech. Lestvica retinola v ponudbi Pharmagea, od najnežnejšega do najmočnejšega: Izdelek (ponudba Pharmagea) Retinol Za koga je primeren, kot navaja stran izdelka Paula's Choice Skin Recovery Super Antioxidant Concentrate 0,01 % Suha, zelo suha in občutljiva koža; nežen prvi korak z vitaminoma C in E Paula's Choice Skin Balancing serum 0,03 % Mešana do mastna koža; uravnava izločanje sebuma in zmanjša videz por Paula's Choice Resist serum 0,1 % Drobne linije, gube, izguba čvrstosti in neenakomeren ten; s stabiliziranima vitaminoma C in E Paula's Choice Clinical z 0,3 % retinolom in 2 % bakuchiola 0,3 % + bakuchiol Koža, ki jo retinol draži, tudi občutljiva: bakuchiol retinol stabilizira in posnema njegove učinke z manj draženja Rilastil Multirepair Retinol Tech serum 0,3 % mikroinkapsuliran Vsi tipi kože ob postopnem uvajanju; postopno sproščanje za večjo toleranco; niacinamid, ceramidi in hialuronska kislina; brez dišav Paula's Choice Skin Balancing serum 0,03 % Mešana do mastna koža; uravnava izločanje sebuma in zmanjša videz por Paula's Choice Resist serum 0,1 % Drobne linije, gube, izguba čvrstosti in neenakomeren ten; s stabiliziranima vitaminoma C in E Paula's Choice Clinical z 0,3 % retinolom in 2 % bakuchiola 0,3 % + bakuchiol Koža, ki jo retinol draži, tudi občutljiva: bakuchiol retinol stabilizira in posnema njegove učinke z manj draženja Rilastil Multirepair Retinol Tech serum 0,3 % mikroinkapsuliran Vsi tipi kože ob postopnem uvajanju; postopno sproščanje za večjo toleranco; niacinamid, ceramidi in hialuronska kislina; brez dišav Najbolje prodajan retinol v ponudbi Pharmagea je Rilastil Multirepair Retinol Tech serum z 0,3 % mikroinkapsuliranim retinolom. Inkapsulacija retinol sprošča postopno čez noč, zato je koncentracija 0,3 odstotka primerna tudi za tiste, ki retinoida še niso uporabljali, če ga uvajajo korak za korakom.

Serum ali krema?

Serumi z retinolom so lahke, koncentrirane formule, ki jih nanesete zvečer na čisto kožo pred vlažilno kremo. To je najpogostejša oblika retinola za obraz in tudi oblika, v kateri je na voljo Rilastil Retinol Tech. Kreme in losjoni z retinolom retinoid združujejo z negovalno, vlažilno podlago, zato so primernejši za suho kožo ali za nego telesa. Ne glede na obliko velja isto pravilo: nizka koncentracija na začetku, postopno stopnjevanje in zaščita pred soncem čez dan.

Kako začeti z retinolom: pet korakov Pharmagea

1. Retinol nanašajte zvečer, na čisto in suho kožo. Za cel obraz zadostuje količina v velikosti graha. 2. Prva dva tedna ga uporabljajte dvakrat na teden, nato pogostost postopoma povečujte do vsakega večera. 3. Zjutraj vedno nanesite zaščitno kremo s SPF 30 ali več, saj retinol poveča občutljivost kože na sonce. 4. Blago luščenje, rdečica ali suha koža v prvih tednih so običajni znaki prilagajanja. Če so težave močnejše, zmanjšajte pogostost uporabe. 5. Retinola ne kombinirajte v istem večeru z AHA ali BHA kislinami ali z drugimi retinoidi, dokler koža ni popolnoma prilagojena.

Sendvič metoda za občutljivo kožo. Najprej nanesite tanko plast vlažilne kreme, nato serum z retinolom in na koncu še eno plast kreme. Pharmagea jo priporoča, enako kot proizvajalec seruma Retinol Tech, za bolj občutljivo kožo, da se zmanjša tveganje draženja.

Enako svetuje tudi Ameriška akademija za dermatologijo : izberite najnežnejšo formulo, ki jo najdete, na začetku jo uporabljajte vsak drugi večer in pogostost povečujte počasi, nanašajte jo samo zvečer in čez dan vedno uporabljajte zaščito pred soncem.

Kdaj so vidni rezultati?

Odvisno od izdelka in koncentracije. Za Rilastil Retinol Tech, najbolje prodajan retinol v ponudbi Pharmagea, proizvajalčev test učinkovitosti navaja bolj gladko teksturo že po prvem nanosu pri 95 odstotkih udeležencev in vidno zmanjšanje videza gub po 14 do 28 dneh redne večerne uporabe. Pri formuli Paula's Choice z 0,3 % retinola in bakuchiolom so uporabniki rezultate opazili po 8 tednih. Doslednost je pomembnejša od količine: retinol učinkuje ob redni, večmesečni uporabi, ne ob večjem odmerku.

Najpogostejše napake pri uporabi retinola

- Prehitra vsakodnevna uporaba. Koža potrebuje nekaj tednov, da se prilagodi; začnite dvakrat na teden. - Kombiniranje z močnimi kislinami na začetku. AHA in BHA kisline uvedite šele, ko je koža na retinol povsem navajena. - Izpuščanje zaščite pred soncem. SPF zjutraj je ob retinolu obvezen. - Prevelika količina izdelka. Količina v velikosti graha zadostuje za cel obraz.

Kje kupiti retinol v Sloveniji?

Retinol v Sloveniji kupite v dermokozmetičnih trgovinah, nekaterih lekarnah in spletnih trgovinah. Pharmagea (pharmagea.com) je slovenska dermokozmetična trgovina z enim največjih izborov retinoidov pri nas, z znamkami Rilastil, Paula's Choice in Theramid, z dostavo po vsej Sloveniji, brezplačnim svetovanjem pri izbiri prave koncentracije in razstavnim salonom na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani. Če ne veste, kje začeti, Pharmagein vodnik kaj je retinol in kako ga uporabljati izdelke primerja korak za korakom.

Pogosta vprašanja

Ali za nakup retinola v Sloveniji potrebujem recept?

Ne. Kozmetični retinoidi (retinol, retinal, granactive retinoid) so prosto dostopni, na primer v spletni trgovini Pharmagea. Na recept je le tretinoin, ki ga predpiše dermatolog.

Kateri retinol je najboljši za začetnike?

Pharmagea priporoča začetek z 0,01 do 0,1 % retinola ali s serumom Rilastil Retinol Tech z 0,3 % mikroinkapsuliranim retinolom s postopnim sproščanjem, če ga uvajate postopoma, na začetku dva- do trikrat na teden zvečer.

Ali lahko retinol uporabljam poleti?

Da, če ga nanašate zvečer in čez dan dosledno uporabljate zaščitno kremo s SPF 30 ali več.

Ali retinol draži kožo?