Revizija: Ministrstvo za infrastrukturo neučinkovito pri vodenju projekta 3. razvojne osi

Kot ugotavlja računsko sodišče, se gradnja na večini odsekov 3. razvojne osi še ni začela. Preverili so, ali je ministrstvo za infrastrukturo projekt vodilo (načrtovalo, spremljajo in nadziralo investicije) učinkovito ter v skladu s strateškimi in izvedbenimi dokumenti s področja razvoja prometa. Preverili so tudi, ali je ministrstvo za okolje učinkovito pripravljalo izvedbene državne prostorske načrte in koordiniralo aktivnosti udeležencev za uresničitev prostorske strategije.

Računsko sodišče je sklenilo, da je bilo ministrstvo za infrastrukturo neučinkovito pri vodenju projekta 3. razvojne osi, medtem ko je bilo ministrstvo za okolje pri prostorskem načrtovanju projekta delno učinkovito. Kot so zapisali, MZI ni pravočasno načrtoval finančnih vrednosti investicij, hkrati pa opredelitve ukrepov, finančnih vrednosti in terminskih načrtov ni oprl na preverljive podlage in ni v celoti upošteval resničnega stanja. Zato ni mogoče oceniti, ali je sredstva načrtoval v zadostni višini.

Na računskem sodišču menijo, da bi moral MZI vzpostaviti sistem za načrtovanje strategije in nacionalnega programa razvoja prometa ter spremljanje njunega uresničevanje in nadzor nad njima. Jedro tega sistema so šestletni načrti vlaganj v promet, katerih predloge mora MZI vsako leto pripraviti in uskladiti na podlagi predlogov DARS in DRSI ter jih predložiti v potrditev vladi, so pojasnili. "MZI je oblikoval notranje procese za načrtovanje izvajanja strategije in nacionalnega programa, ne pa tudi za njuno spremljanje in nadzor. MZI je z zamudo pripravil pomanjkljive predloge načrtov vlaganj in jih ni vsako leto posodabljal. O realizaciji načrtov vlaganj je vladi poročal pomanjkljivo."

Kot so še ugotovili, MZI o izvajanju nacionalnega programa ni pripravljal poročil vladi in državnemu zboru in ni celovito analiziral doseganja ciljev strategije. MZI prav tako ni učinkovito sodeloval z MOP pri pripravi DPN, nekatere ključne odločitve pa so sprejemali tako dolgo, da so nekateri postopki priprave DPN mirovali več let, pri čemer izstopa odsek od Črnomlja do mednarodnega mejnega prehoda Vinica.

"DARS in DRSI na podlagi usmeritev MZI in načrtov vlaganj načrtujeta in izvajata posamezno investicijo vključno z izdelavo investicijskih in prostorskih dokumentov. MZI ni zagotovil, da bi DRSI ustrezno načrtoval svoje aktivnosti in zadostna proračunska sredstva, kar je povzročalo zastoje pri pripravi DPN. MZI je tudi pomanjkljivo koordiniral, spremljal in nadziral aktivnosti nosilcev," so zapisali.

Kot so pojasnili, MZI odločitev o izvedbi posamezne investicije sprejme s potrditvijo ključnih investicijskih dokumentov, a MZI postopka njihove priprave ni ustrezno načrtoval in nadzoroval, posledica tega pa je, da je do konca leta 2020 potrdil zgolj dva investicijska programa od predvidenih devetih.