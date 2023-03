'Revizija poslov UKC Ljubljana z dobavitelji ugotavlja nespoštovanje predpisov'

Revizorji so po njegovih besedah ugotovili dosledno neskladnost z usmeritvami zavoda in ponavljajoča se vprašanja, denimo glede manjkajočih zapisov o odpiranju ponudb. Izpostavil je tudi manjkajoče naročilnice in prednostne obravnave dobaviteljev pri plačilih.

Pod drugo točko pa je izpostavil, da poročilo ugotavlja razkorak med tveganji in kontrolo pri ključnih aktivnostih. "V dobaviteljskih strukturah upravljanja in nadzora se kaže možnost, da so prisotni zaposleni UKC Ljubljana in predvsem je videti izjemno pomanjkljivost analitičnih podatkov," je pojasnil.