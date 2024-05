Revizija poslovanja ATVP: več zaposlenim napačno obračunali plače

Državni revizorji so, kot so sporočili z računskega sodišča, ugotovili, da ATVP v več primerih ni poslovala skladno s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili.

Ugotovili so npr., da je agencija pri več uslužbencih napačno obračunala in izplačala dohodke na podlagi pogodbe o zaposlitvi, nekaterim javnim uslužbencem pa je zagotovila pravice v večjem obsegu, kot jim jih omogočajo predpisi. Članu sveta agencije je medtem obračunala in izplačala sejnino za sejo, na kateri ni bil prisoten.