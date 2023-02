Revizije volilnih kampanj: Računsko sodišče naznanilo sum kaznivega dejanja

Računsko sodišče je opravilo revizije pravilnosti financiranja volilnih kampanj za lanske parlamentarne volitve. Sedmim strankam je sodišče izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in pravilnosti poročanja, štirim pa mnenje s pridržkom. Organizatorji volilnih kampanj so upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v višini 324 tisoč evrov. Zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v revizijah, so morali organizatorji v humanitarne namene vplačati skoraj 14.000 evrov.

Računsko sodišče mora v šestih mesecih po roku za zaprtje volilnega računa opraviti revizijo pri organizatorjih volilne kampanje, ki imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne kampanje. Preverjalo je 11 organizatorjev: gibanje Povežimo Slovenijo, Levica, LMŠ, NSi, Državljansko gibanje Resni.ca, SAB, SD, SDS, Gibanje Svoboda in dva predstavnika manjšinskih narodnih skupnosti, Ferenca Horvátha in Felice Žiža. Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupno porabili 3.368.602 evra. Računsko sodišče je ugotovilo nepravilnosti in napake v višini 333.187 evrov. 10 organizatorjev je z volilnega računa poravnalo stroške v skupnem znesku okoli 100 tisoč evrov, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje. Osem organizatorjev je prejelo nedovoljene prispevke (15.000 evrov), pet pa jih je plačalo stroške kampanje z napačnega računa (83.000 evrov). Štirje organizatorji so prejeli nedovoljene brezplačne storitve občin, trije pa niso v celoti poravnali stroškov kampanj z volilnega računa (40 tisoč evrov). En organizator je medtem prikazoval opravljene storitve po podcenjeni vrednosti. Pozitivno mnenje so prejeli: Gibanje Svoboda, SD, NSi, Levica, LMŠ, SAB in Felice Žiža. Mnenje s pridržkom so prejeli: SDS, Državljansko gibanje Resni.ca, Konkretno in Ferenc Horvath. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je moralo sedem organizatorjev v humanitarne namene nakazati skupno 13.826 evrov, eden pa mora to še narediti v okviru izvedbe popravljalnega ukrepa. Računsko sodišče je ugotovilo, da so stroški volilnih kampanj za državnozborske volitve za 37 odstotkov večji od primerljivih stroškov kampanj leta 2018. Povprečen strošek volilne kampanje na stranko se je v štirih letih zvišal za več kot 68 odstotkov. Volilne kampanje v letu 2022 so bile tako obsežnejše – zgornja meja stroškov je znašala skoraj 680.000 evrov. Računsko sodišče je tako leta 2018 kot leta 2022 ugotovilo primerljive nepravilnosti. Organizatorji so za kampanje z volilnega računa največkrat plačevali stroške, ki po vsebini ne sodijo med stroške volilne kampanje, hkrati pa na volilnem računu niso zbrali vseh sredstev, ki so jih namenili za kampanjo. icon-expand Volitve FOTO: Damjan Žibert Delno povračilo stroškov volilne kampanje je leta 2022 za 54 odstotkov preseglo delno povračilo, izplačano organizatorjem volilne kampanje leta 2018, in sicer zaradi višje udeležbe volivcev na volitvah v Državni zbor in večjega števila veljavnih glasovnic. Na podlagi zbranih dokazov v revizijah je Računsko sodišče na Inšpektorat za notranje zadeve, Inšpektorat za medije in Tržni inšpektorat poslalo obvestila o zaznanih sumih storitve prekrškov, na Policijsko postajo Ljubljana pa naznanilo suma kaznivega dejanja.