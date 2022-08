Revizijska komisija prikimala Avtobusnemu prometu Murska Sobota

Avtobusni promet Murska Sobota je sicer v zadevi, ki jo je obravnavala revizijska komisija, izpostavljal kršitve, ki se nanašajo na pravico do vpogleda v dokumentacijo, izbiro ponudbe izbranega ponudnika ter vrstni red oddaje sklopov in objavo, so pojasnili.

Ministrstvo je razpis za podelitev koncesij za javni linijski prevoz potnikov objavilo lani poleti. Avtobusni promet Murska Sobota se je na njem neuspešno potegoval za koncesijo za prevoze v Pomurju. Avtobusni promet je za pomurski sklop prevozov ponudil ceno 1,94 evra, konkurent Arriva pa 1,80 evra za kilometer. Povsod drugod po Sloveniji je cena enotna, 1,95 evra za kilometer, izjema je le obalno-kraško območje s ceno 1,94 evra.

Direktor Avtobusnega prometa Murska Sobota Darko Kovač je tedaj izrazil prepričanje, da je skupina Arriva ponudila "dampinško in predatorsko ceno". V Arrivi so očitke zavrnili in navedli, da je ponujena cena oblikovana na podlagi ekonomskih in prometnih analiz in izkušenj ter je ekonomsko vzdržna.